「沒有錯。」露西拍手笑道：「阿炳用造生鑽石來創造複簡阿炳，我們可以用時光機器，來摧毀複簡阿炳！」

整個晚上蘇珊和露西都在構思對策，然後和酒館的同事商量。第二天中午，酒館的人和平常酒館的老顧客統統出動，到市政廳前向阿炳挑釁。小均也要去，他雖然斷了手臂，卻堅持不痛，自己還能走路。蘇珊很不想讓小均去，但又無法阻止，十分懊惱，向前走的腳步放慢下來。

露西看出蘇珊心裡想變卦，立刻把蘇珊拉到一旁說：「不要猶疑，我們只有這個機會，可以打敗阿炳。」

「可是小均……」

「不用擔心小均，你大膽去做。」露西說：「萬一你有事，我保證會照顧小均。」

他們到了市政廳前。阿炳看他們不過二十來人，不免哈哈大笑，派出複簡阿炳包圍他們。露西指揮酒館的人在前面抵擋複簡阿炳，讓蘇珊有時間按下木匣裡的黑鑽，啟動時光機器。黑鑽的光芒射向哪裡，複簡阿炳頓時都化成縷縷灰煙。

剩下的炳奴從來沒有看到過這個情景，這下慌了手腳，一窩蜂衝出來。他們其實都是複簡人。蘇珊再度按下她的時光機器裡的黑鑽。黑鑽的光芒射處，這些複簡人也都化成縷縷灰煙，最後只剩下三個人。原來真正的原型只有三位：一位是農人，另一位是工人，最後一位是阿炳本人。

阿炳看情況不妙，拔腿就逃，另外兩人跟在後頭。露西趁機率領酒館的人衝進市政廳，三人走投無路。這時廣場上看熱鬧的民眾也都跑過來支援，同心協力把被包圍的三人按在地上捉住。

阿炳被捉，底下的人紛紛做鳥獸散。被關在監牢裡的囚犯都釋放出來，酒館的王經理和酒保東尼也在其中。（一一）