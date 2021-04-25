顏寧儀／圖

他用雙手拉起我的右手，輕輕握住，停了一會兒，然後緩慢地把我的手放回原處，轉身離去。他越走越慢，但是沒有回頭。那一步一步，就像聲音越來越小的告別語。

我的手被傑夫握得熱熱的，久久沒有恢復原來的體溫。

曾經有人對我說：「與眾不同沒有關係。」我突然發現，這句話對我的意義實際上是：「區別並不存在。」大家眼裡看到的「不同」，僅僅是眼裡看到的而已，不同也只是因為不同的人在看。

傑夫和我、和其他人，都沒有本質上的區別。

我已經很久沒有看到傑夫了。但是我覺得他和我之間並沒有距離。好像他就住在和我同一棟樓裡，好像他就住在我隔壁。也許更近一點，他就住在我心裡。

有時候，我想起有傑夫在公園裡一起度過的日子，身邊的噪音總是頓然消失。他話那麼少，卻總是傳達著那麼多的內容。其實也不是很多內容，只是對我來說，最珍貴而重要的內容。

我聽到自己問自己：「你難道不想說點什麼嗎？」又聽到自己回答：「不必說什麼啊！我想說的，一直都在說啊！只是沒有聲音而已。」

快樂很安靜，安靜得這個世界的人往往聽不到它的聲音。

2 花和馬卡龍

在一條漂亮的街上，一家花店和一家馬卡龍店肩並肩挨在一起。

它們是同一棟小樓的兩邊，由於賣不同的東西，店面的樣子有所區別，因此讓人以為它們分別屬於兩棟不同的樓。

兩家店生意都很好，很多顧客都是從一家走出來，接著去另一家。大家都知道，花和馬卡龍一起出現的一天，通常是愉快的一天。

兩家店出售不同的東西，但是同樣的甜蜜。色彩、氣味、人們相互問候的聲音，以及走路的節奏，不斷產生歡快愉悅的氣氛，彷彿本來要用買來的禮物慶祝的活動，現在就已經開始了。

花店老闆是一個名叫瑪麗的老太太。她雖然上了年紀，卻一直堅持盡自己所能，為顧客服務。

天氣好的時候，她會在外面放一個花架，坐在門口，和每一個對花有興趣的人打招呼。

某日，一個男孩經過花店，看到瑪麗的花，放慢了腳步。他似乎不願靠近，但他的眼神明顯透露出對花的濃厚興趣。

瑪麗驚訝地發現，這個男孩酷似她在戰爭中死去的兒子。有那麼一瞬間，她以為兒子死而復生回家來了。但是這不可能。假如她的兒子還活著，一定比這個男孩大。這個男孩看起來最多只有十八歲吧！

瑪麗不想透露自己內心複雜的情緒，努力讓自己保持冷靜。

「您好，我想買些花。」男孩羞澀地說。

「先生想買什麼花？」瑪麗聽到男孩說話，羞澀的樣子很像自己的兒子，欣喜得差點落淚。

「不知道。我沒買花的經驗。」

「是給女朋友的嗎？」

「我也沒有交女友的經驗。」男孩臉紅了。「我只是被花店吸引過來了。我都不知道買了花要幹麼。」

「花就像天使 一樣，它們在我們身邊就是一種快樂。」瑪麗說著，開始從花架上挑選一些白色康乃馨，搭配一些其他的花後，迅速將它們紮成一個花束。

「真好看！」男孩讚嘆不已。「就像變出來的！您好了不起啊！」

「經驗嘛！」瑪麗笑說：「這個送給你。假如它給你帶來好運，別忘了再來哦！」

男孩一手拿著花束，另一手伸到口袋裡準備拿錢。他認為他不應該接受這份禮物，但是他很害羞，說不出更多的話。於是他點點頭，揮揮空出來的那隻手，向瑪麗道別。

男孩走了幾步，立刻看到花店旁邊的馬卡龍店。他又一次不知為何地被吸引，雖不想買任何東西，但他停在櫥窗前，往裡面看了一眼。

一個女孩從架子上挑選出五顏六色的馬卡龍，一邊裝進可愛的盒子裡，一邊與顧客交談。她只是在做自己的工作，但對男孩來說，她像是舞蹈公主，每個姿勢都十分優雅。她的臉上彷彿泛著溫柔而溫暖的光芒，男孩很想更靠近這道光。

男孩走進馬卡龍店，排隊等候，等了一陣子才輪到他。

「先生想買什麼？」女孩問。

「不知道。我對馬卡龍一無所知。」

「這樣啊？那你要不要試試綜合禮包？」女孩指著一個精緻的樣品盒，裡面有八個不同顏色的馬卡龍。（二）