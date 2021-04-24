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1張圖：全美確診逾3199萬 27.5%民眾完成接種

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

娓娓（四○）

桑文鶴

莫菲起身，走到藍彩恩的面前，說：走吧，咱們下樓去，我請你去路對面的奶茶店喝奶茶。你姊呢，要和你男朋友還有她男朋友說幾句話。

藍彩恩沒說話，站起來，跟莫菲一起走了。

房門關上以後，我們兩個人沉默了很久。我一直憋著的眼淚，終於還是流了下來。我真恨自己，哭什麼哭。我狠狠地抹去臉上的眼淚，可是眼淚越擦越多。

小可，對不起。他終於還是開口了。

你為什麼一直瞞著我？

我只是，不想讓你難過。

那現在，你準備怎麼辦？

他不說話。

我冷笑一聲。我覺得你已經做好選擇了。如果對你而言，我足夠好、足夠重要的話，你也不會需要她了。

這話反過來說也一樣。他沒頭沒腦地說了一句。

什麼？我不明白他的意思。

如果她對我而言足夠好的話，我也不會需要你了。他用的是自嘲的口氣。可我不確定他的心裡到底是怎麼想的。

她不是單身。夏啟威說，我們也只是偷偷地見面。她在火鍋城裡打工幾年後，就和火鍋城的老闆在一起了。

那你還和她見面。

她不愛那個人，那個人也沒有多愛她。那個人不可能為她放棄自己的家庭。

我揉了揉自己的額頭。這真是一團亂麻，一團糟。

你愛她嗎？我還是問出了這個重要的問題。

他沒有回答我的問題。

你愛我嗎？我接著問。

他抬起頭看著我，眼神亮晶晶的。他說：小可，對不起，我真的不是有心要傷害你的。

還是沒有回答。可我想，我已經明白他的答案了。

我站起來，朝門的方向走去。我明天會回去。我不知道你的計畫是什麼，但是希望你能給我一天的時間，收拾我的東西。你不用糾結了，我退出。從一開始，你喜歡的就是她，是我不自量力，自作多情了。（四○）

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