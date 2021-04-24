一隻雞的人間煙火（七）

小羅說：行呀，哪天去你家裡看看，行不行？

我說：看看哪天有時間，就去唄。

春哥說：小羅你別去他們那裡買房子。那幾幢樓，老是有人往下跳。

我說：春哥你胡說八道。

春哥一氣列數了好幾位跳樓的。天啊，都是從十八樓往下跳的。

我說：還好，我家這幢還沒有出現過這種可怕的事情。春哥這你就不對了，為什麼不早告訴我這些？

春哥說：我也是才知道沒多久。如果不是你住在那裡，你說我會關心那個社區嗎？

我說：春哥你真虛偽。

娟娟說：李哥你不是說過，現在的十八樓上，只住了你一個人嗎？

我說：娟娟你可真會說話！

大家轟然大笑。

我說：小羅你別聽他們胡說八道，你買別的樓層，別買十八樓就是。

說完這話，我把自己都嚇得起了一身雞皮疙瘩。

春哥怕我不相信他的話，提議我上網找找，一定能找得到這樣的消息。我一找，果然找到了，一看日期，天呀，最近一次那個單身男人墜樓的日期，正好是我新家「滿月」那天。想起來了，那天我家樓下附近有好多人圍在那裡看，還有兩輛巡警的車，還有人民警察 。

春哥這個混蛋繼續說：那天我一聽到這個消息，嚇了一大跳。本來想打電話給你的，又不敢，就打給附近另一位朋友，讓他去看看。當時我了解到的是，一個住在十八樓的單身男人跳樓，我很是為老李你著急了一陣子。後來朋友告訴我說，不是你那一幢，我懸在半空中的心才算是落到了地上，也就沒有打電話給你了。

我說：春哥，拜託你說話不要這麼文藝腔好不好？

娟娟說：前些時候跳的那個女的更可怕呢，據說她的半個腦袋都不見了……

他們說的這些，我怎麼一點也不知道？（七）