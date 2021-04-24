「我又沒有錢，什麼生日禮物都沒法給你買。突然想到這個小型時光機器，它是一位物理學家送給我的。你記不記得，上次我破了一樁綁票案？被綁票的就是這位著名物理學家的兒子。我把他的兒子救回來，物理學家很感激，後來就送我這架時光機器。」

蘇珊驚奇拿著深咖啡 色小匣子。父親繼續說：「我現在轉送時光機器給你，因為將來我們總有必須分開的時候。只要你想念我，利用這時光機器，不管我在哪裡，你都找得到我。」

「爸，我們不會分開的。」蘇珊急切說：「我永遠不要離開你！」

「傻孩子，你就是我的一切，我也永遠不要離開你啊！」父親輕輕摸著蘇珊的頭髮說：「這時光機器只是以防萬一，你留著吧！」

可是「以防萬一」的事真的發生了。父親走後，果然蘇珊利用父親遺留給她的小型時光機器，她想念父親的時候，總是找得到他。即使他進了監牢，她扮成賣火柴的女孩，還是可以在他出庭或回牢的路上，看到他一眼。

這時蘇珊從手袋拿出深咖啡色小匣子，露西在旁邊看到了十分驚奇，問：「這是什麼？」

蘇珊解釋，這是從前她父親送給她的時光機器。露西大喜道：「假如我記得沒錯，時光機器正是造生鑽石的剋星啊！造生鑽石是白鑽，時光機器裡面是黑鑽，對不對？」

蘇珊驚奇說：「不錯，裡面是黑鑽。你怎麼知道？」

露西說：「我在我爸的筆記裡讀到過，造生鑽石的白鑽可以用來創造生物，時光機器的黑鑽的效果恰好相反，能夠還原造生鑽石所創造的生物。」

「生物如何還原？」蘇珊說：「我知道了，那麼就是毀滅造生鑽石所創造的生物。」（一○）