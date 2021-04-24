顏寧儀／圖

1 傑夫

那年春天，我在新家附近的公園遇見了傑夫。

每個周末，我都會到洗衣店洗衣服，然後在附近的公園裡等候，時間到了再去取。

某個周末，我在公園裡注意到一個奇特的男孩。我猜想，在我注意到他之前，他可能已經在那裡出現過很多個周末了。他可能在我搬到這裡之前，就一直固定出現在那裡。

這個男孩獨來獨往，每次都提著兩個袋子，直接走到草坪上一個巨大的石頭旁邊。那個石頭可以當靠背，看起來很舒服。我曾想，哪天他不在那裡，我就去那兒躺躺看。可是自從我注意到他之後，沒有一次是我在而他不在的日子。

男孩的兩個袋子，一個裝絨毛玩具、水和食物，另一個裝繪畫用品。他的絨毛玩具不是每次都一樣，有時候是熊、有時候是鳥、有時候是大象或長頸鹿，貌似是輪流陪他出門。讓我印象最深的是一隻絨毛玩具的鴿子。

他會把絨毛玩具放在他的面前，拿出畫板和鉛筆，閉上眼睛坐一會兒，然後開始畫畫。我感覺當他睜開眼睛的那一刻，他就清楚地知道自己要畫什麼了。也許他要畫的是他睜眼時看到的第一個畫面，或者第一件打動他的東西，不一定離他最近或最遠。

我們定期定時在同一個地方出現了好幾個周末之後，他才開始和我打招呼。不管是誰先看到誰，都是一人微笑，另一人也微笑；一人點頭，另一人也點頭。誰也沒有說話，就這樣又過了好幾個周末。

我對男孩的畫感到好奇，但我不想打擾他。

有一天，我正想著不知道什麼時候，才有機會目睹他的畫風，我的帽子就巧妙地被風吹到他身邊。

我遲疑了一下，走過去撿起帽子，趁機瞄了一眼他的畫。

畫裡線條簡單，色彩不多，主題鮮明。這一幅畫裡有他今天帶的絨毛玩具鴿子。

「哈囉！今天風大。」我說完有點不好意思，準備趕快逃走。

他笑笑，什麼也沒說。

正當我開始懷疑他是不是啞巴的時候，他在我身後唱起歌來：「這是鄰里美好的一天，鄰居美好的一天……」

我認出那是電視節目《羅傑斯先生的鄰里》主題曲。

這一天，我發現他的畫是什麼樣子。這一天，我發現他雖然不說話，卻會唱歌。

經過了幾個月，我才知道他的名字。

天氣漸熱，我看到公園的湖裡有人在划船，也想去租一艘來玩。

我划過男孩經常去的那塊地區時，看到他面朝我這邊，便對他招手。他笑著點點頭，手不離紙筆，似乎忙碌地作畫。

我回到岸上後，經過男孩，停下來自我介紹說：「你好。我叫露西。」

他撿起一根樹枝，在地上拼出「傑夫」的字樣。那是草地，並沒有辦法用樹枝在上面寫字，但是他比劃著，我看出來是J-E-F-F。

「傑夫？」我問。

他點點頭。

我發現他非常英俊，眼睛像當時的天空那樣藍而清澈。

我必須承認，我曾經猜測他患有自閉症，而且認為這是一種疾病。很長一段時間，我完全沒有意識到，唯一的疾病是心靈殘缺，而最終連那也不存在，因為心靈永遠是完整的。

我曾經以為自閉症患者害怕周圍的環境，不想參與其中。但我其實從未了解任何人，無論他們是否有任何症狀。我不知道傑夫是否害怕這個世界，但我確定自己至少曾經是害怕的。

傑夫放下樹枝，用空出來的手指向畫中的一處。

「那是我嗎？」我問。

他笑了。

那是我吧！他畫了我一直隨身攜帶的藍色背包、我經常穿的灰色襯衫，還有我每次到公園穿的黑色運動鞋。他似乎記得所有的細節。我覺得我在看他用畫筆記下的日記，裡面有一頁我的生活。

我想說「很好」、「很像」，或什麼別的，但是覺得說什麼都不如沉默，更能表達我的感受。也許，傑夫的沉默也是一種強烈的表達。

我突然感到一種自由，好像從以前我對傑夫和自己的看法中，被釋放出來一樣，跳出了一個假想世界的囚牢。

某個周末，我在公園坐著等衣服的時候，傑夫主動過來找我。

「我要離開這裡了，去上學。」這是他第一次對我說話，說得很慢。

「哦！」我沒有問他任何問題，可能是不想讓他為了回答我而多說一些其實不想說的話吧！（一）