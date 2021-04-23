我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3192萬 26.9%民眾完成接種

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

娓娓（三九）

桑文鶴

「可是你還是選擇離開成，回到了夏啟威的身邊。」王晝說，「你覺得你為什麼會這樣做？ 」

「因為夏啟威告訴了我一件事，並且答應了我的一個條件。」

「什麼事？」

「他告訴我，是他殺死了藍彩恩的媽媽。」

「……那，你讓他答應你的，是什麼條件？」

「和我結婚。」

第三章

1

藍彩恩被她舅舅接走後，一直生活在J城。也許是想盡快擺脫那種寄人籬下的生活，她高中沒有上完就輟學了。她找到了一份火鍋城服務員的工作，和其他十一個來自外鄉的女服務員一起，擠在烏煙瘴氣，由一室一廳的公寓改成的員工宿舍裡。

每天從睜眼開始，就是不停點地忙，只有晚上回到宿舍，拉下上鋪的簾子，我才擁有一方小小的，屬於自己的天地。藍彩恩的表情雲淡風輕，她淡淡地說，火鍋店裡的服務員來了又走，很少有做得長久的，所以，我沒有朋友。大概就是那個時候，我給夏啟威寫了第一封信。

她扳起指頭算算，就是他上大一的那一年。她說，信寄到了夏家的地址，可是夏爸爸和夏媽媽都是開明的人。他們把信轉寄到了夏啟威的大學。藍彩恩說話的時候，她身邊的夏啟威一直沒有說話。

那麼說，這麼多年來，你們一直都有聯繫？莫菲問。

是的。藍彩恩大大方方地承認了。她又轉向我，其實我和你們一樣的震驚。我以為這根本不是什麼祕密。

那你知道夏啟威和你姊姊的關係嗎？莫菲故意把「姊姊」兩個字說得很重。

現在知道了。藍彩恩說。她的口氣裡有種似乎看透了一切，什麼都無所謂了的灑脫。（三九）

➤➤➤娓娓（三八）

上一則

尋找一塊清碑

下一則

亦師亦友的麥爾綴

延伸閱讀

娓娓（二九）

娓娓（二九）
娓娓（二八）

娓娓（二八）
娓娓（二七）

娓娓（二七）
娓娓（二六）

娓娓（二六）

熱門新聞

何日再相逢

2021-04-17 02:00

問世間，情為何物

2021-04-15 03:02
黛安∕圖

當我們年輕時（上）

2021-04-16 03:02

我的晚年夢

2021-04-17 03:01

嫁女兒的心情

2021-04-18 03:02

幸福啊！麻煩

2021-04-19 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人
調升資本利得稅 道指嚇退321點

調升資本利得稅 道指嚇退321點