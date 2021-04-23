「可是你還是選擇離開成，回到了夏啟威的身邊。」王晝說，「你覺得你為什麼會這樣做？ 」

「因為夏啟威告訴了我一件事，並且答應了我的一個條件。」

「什麼事？」

「他告訴我，是他殺死了藍彩恩的媽媽。」

「……那，你讓他答應你的，是什麼條件？」

「和我結婚。」

第三章

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藍彩恩被她舅舅接走後，一直生活在J城。也許是想盡快擺脫那種寄人籬下的生活，她高中沒有上完就輟學了。她找到了一份火鍋城服務員的工作，和其他十一個來自外鄉的女服務員一起，擠在烏煙瘴氣，由一室一廳的公寓改成的員工宿舍裡。

每天從睜眼開始，就是不停點地忙，只有晚上回到宿舍，拉下上鋪的簾子，我才擁有一方小小的，屬於自己的天地。藍彩恩的表情雲淡風輕，她淡淡地說，火鍋店裡的服務員來了又走，很少有做得長久的，所以，我沒有朋友。大概就是那個時候，我給夏啟威寫了第一封信。

她扳起指頭算算，就是他上大一的那一年。她說，信寄到了夏家的地址，可是夏爸爸和夏媽媽都是開明的人。他們把信轉寄到了夏啟威的大學。藍彩恩說話的時候，她身邊的夏啟威一直沒有說話。

那麼說，這麼多年來，你們一直都有聯繫？莫菲問。

是的。藍彩恩大大方方地承認了。她又轉向我，其實我和你們一樣的震驚。我以為這根本不是什麼祕密。

那你知道夏啟威和你姊姊的關係嗎？莫菲故意把「姊姊」兩個字說得很重。

現在知道了。藍彩恩說。她的口氣裡有種似乎看透了一切，什麼都無所謂了的灑脫。（三九）

➤➤➤娓娓（三八）