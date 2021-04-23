一隻雞的人間煙火（六）

我不忍再下手，猶豫了半天，最後用剪刀把硬羽毛剪掉。這麼一來，牠最多只能撲楞幾下，而沒有能耐飛出去。我看著差不多已經面目全非的牛牛說：不好意思啦，我這也是為你好，為了你的安全著想。你呀，總是像個不懂事的孩子一樣讓人操心。

每次見到這隻被命名為牛牛的雞，我內心裡都會有一種奇怪的成就感。而每當這種成就感出現時，我又在心裡罵自己變態，居然要在一隻雞身上找成就感。

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五一節假期快到了，同事春哥約我一起去深圳玩幾天。我說不能去，我去了，家裡的雞沒人照顧會死的。

春哥以為我開玩笑，說：你不至於吧！在家裡養雞致富？

我說：不是致富，我只是養了一隻雞，牠叫牛牛。

娟娟在一旁問：東哥你說你養了一隻寵物雞？

我說：算不上是寵物，牠只是一隻叫牛牛的雞。

接著我把這隻雞的來歷簡單說了。沒人相信這是真的。

我們的對話不知道被哪個，告訴了這時正在日本 的舊同事老刀，他從網上跳出來冒充世界通。他說：老李，你的牛牛就是你的寵物，你不承認也是，這有啥呀！在國外，古靈精怪的寵物多的是，有人養老虎、有人養蛇、有人養獅子，還有人養豬。

我說：得了，牛牛不是我的寵物，牠只是我無意中得來的一隻雞。

娟娟說：但你還給牠起了名字！

我說：牠跟我生活在一起，總得有個名字吧？

正說著，另一個同事小羅過來找我。她說：我也想到你們那個社區買房子，你說好不好？

我說：好呀！我那裡，風涼水冷，樹木數之不盡，還有無敵大海景。買，一定要買。你買了以後，我可以去你家蹭飯。（六）

➤➤➤一隻雞的人間煙火（五）