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夜半歌聲（九）

張系國

蘇珊有點驚訝，轉念一想，小孩不都喜歡看火？所以毋寧是很自然的事。這時露西說：「我讀了你留下的字條。我們都喪失了最愛的親人，再怎麼樣都忘不了，但無論如何，他們都不會回來。所以我們不可以成為仇人。」

蘇珊拭淚說：「不僅不是仇人，我們的經歷太相似，所以我願意永遠和你為友。」

露西感動擁抱她。這時蘇珊聽到熟悉的歌聲。

「他回來了！」蘇珊全身發冷，又開始有想吐的感覺。「怎麼辦？」

外面有吵鬧的聲音，果然是炳妖的部眾來搜查酒館，沒有敲門就直衝進來，幸虧被王經理和東尼攔住。蘇珊和露西趕快抱起小均，躲入酒館的藏酒庫。

王經理和東尼先是和炳奴口角，不一會打了起來，其後就沒有聲音。良久，露西跑出去打探，立刻回來說：「他們兩人被捉走了。」

蘇珊知道兩人故意犧牲自己，來保護她和小均，懊惱說：「都是我的錯。我應該先帶小均回家的。」

露西說：「沒有關係。反正我們遲早必須和炳妖拚一場。人總要死的，尤其你和我，死反而是一種解脫。」

每到了最愁悶的時刻，蘇珊就想起父親遺留給她的小型時光機器。拜了這部時光機器之賜，蘇珊多少次通過時光隧道去尋找父親。

她記得那天父親從外邊回來，遞給她一個不起眼的深咖啡色小匣子。她打開一看，裡面有個小輪盤，中間嵌著一顆黑鑽石。

「爸，這是什麼？」

「這是你的生日禮物。」父親說：「爸爸很抱歉，自從你媽走後，很少有時間陪伴你。」（九）

➤➤➤夜半歌聲（八）

咖啡

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