「現在我是機場 巡邏警官，就是機場巡邏警官了。你是第一位帶著孩子向我求助的旅客，我唯一能幫助你的，就是告訴你真相。還有，舉凡標示著『緊急協助』的櫃檯，都可以無條件幫你安插一份工作，如你需要的話。」說完，他偏過頭去，神色憐惜地拍撫著小喬治的肩頭，「看來，要長遠安置你兒子，會是機場一道難題。」

警官換班去了，母子的身影依舊隱沒在人流中。不，為了兒子小喬治，母親肯定會堅持到最後一刻。哪怕地球停止運轉了，她也會跪求奇蹟的出現。絕不能放棄希望，一定要帶兒子回到那個叫家的地方，一個不如機場寬敞，卻有足夠活動空間的家。

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「你是伯頓牧師嗎？伯頓牧師，請留步，我是艾蜜莉──」她不顧大庭廣眾的環視下，大聲呼喊著蓄著鬍子走遠的老年男子。

「嗨！是艾蜜莉，你好！很高興遇見你，旅途好嗎？很快就可以入境回家了，真好！」被喚牧師的男子走回頭，親切地展開雙手，把母子擁入懷裡。

「不，一切都糟透了，我和孩子遇到大麻煩了。我丟失了護照和機票，入境處也查找不到我和孩子的任何資料，手機電話又聯絡不到來接機的孩子他爸爸傑森。和任何人都失聯了，我們似乎是不存在了。我們需要一位擔保人，擔保我們入境，我們已經被困在機場一個多月了……」她兩眼失神，幾近歇斯底里地呢喃道。

「傑森？接機？噢！擔保你們入境，沒問題。這肯定是神差遣我來，見證你們的存在。」牧師的表情閃過一絲疑惑，只能用很隨機的幽默，來掩蓋他內心的不安。

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搭了伯頓牧師的便車，她和兒子終於回到闊別已久的家。

剛踏進家門的那一瞬間，她懷疑自己是否走錯了門。恍然間，感覺這個家好像被重置過了一樣，看起來淡雅質樸的有點失真。原有緞面光滑的印花窗簾已換成了灰白相間棉麻條紋，窗台上栽植的花卉全被清空了。客廳放置的不再是厚重的野牛皮沙發，而是輕巧的布套木沙發。貴氣的鵝黃牆面被塗刷成冷僻的青綠自然色，義大利 高溫爐燒的磁磚換成櫸木拼貼地板。

五斗櫃上傑森、兒子和她三人全家福照換成只有她和兒子的合照，為什麼照片沒有傑森的身影？丈夫傑森好像從這個家憑空消失了，臥室裡找不到他的衣帽鞋襪，連浴室裡的牙刷、刮鬍刀、古龍水都不見了。她彷彿又陷入了另一個恐慌。

「伯頓牧師，我是艾蜜莉，最近你有見過傑森嗎？他有跟你聯絡嗎？你知道他去哪兒了嗎？他……」經過一番掙扎，她還是撥打出求救電話，祈求牧師能給她一個全能的答覆。

「艾蜜莉，你還好嗎？傑森五年前就死於車禍 ，教會辦了他的喪禮，他就葬在第七號公墓。當時，你認為傑森的死對你是一種無情的苛責和懲罰。之後，懷著五個月身孕的你，帶著創傷離開了教會。你切斷了與教會的聯繫，選擇獨自面對自己的不幸……在機場當你提到傑森時，我就覺得很納悶。我沒點破，是想先幫助你們母子回家再說。都五年了，人死不能復活，讓傑森安息吧！」

牧師的話聽起來宛如是來自她自己內心深處的告白，清晰、無誤，完全顛覆了她既有的認知和生活經驗，甚至完全否定了她的幸福。

「不、不，傑森他沒死。出國前是他送我和兒子去機場，他還吻別我和孩子，允諾回程會去機場接機……我們並未脫離教會，我們從未質疑過自己的信仰，我們珍惜彼此所擁有的一切。傑森，他是一個疼愛兒子的父親……」為內心的驚恐，她急切辯解著。

「人生有各種不同的機遇與轉折，不論幸與不幸，最終都會落在恰當的位置上。願神保佑你和孩子，平安度過一切艱辛。」電話中傳來牧師殷切的祝福。

「不，我沒事，會沒事的。親愛的牧師，我很抱歉，誠如您所說，一切都曾發生過，那請務必寬恕、諒解我的離去，也無盡感恩在機場與你的相遇──」說完，她黯然地掛上電話。

她無法理解發生的一切，重疊、交錯、轉換，過去、未來、當下，母子倆彷彿錯過一些環節和片段，然後被接駁到一個令人錯愕、空蕩且陌生的家。恍惚迷惘的同時，房間傳來兒子的歡呼聲。

「我找到我的泰迪熊了。」跑出房間的兒子，極力揮舞著手上那隻歸隊的小熊布偶。

「在哪裡找到的？」她簡直無法置信兒子如此超乎常理的歡呼聲。

「在我床上找到的，它趴在我床上睡著了。」

「床上？」不可能，出國前，她可是徹徹底底翻找過兒子的房間，她很確定，床上除了枕頭和棉被，絕無他物。兒子抱著失而復得的小熊布偶興奮地躲入她懷裡。

緊緊摟著兒子，她下意識地低下頭去，很仔細地端詳著兒子和兒子手上那隻已經略微脫色掉毛的泰迪熊。她的嘴角頓時抿起一抹神祕的微笑，真正的奇蹟確實發生了，那就是兒子重新找回了他的藍色泰迪熊。（下）

➤➤➤入境回家（中）