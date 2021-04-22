玫瑰連鎖酒店，我聲音洪亮地念出了酒店的名字，你們兩個怎麼會在這裡？

我望著他們，眼神在燃燒。手機 這個時候響了。接起來，是莫菲。她像是著急壞了，電話一通就喊了起來。

你在哪？你跑哪裡去了？

我呼出一口氣，說：我在附近的玫瑰連鎖酒店，就在小吃一條街的對面。我的眼神一直沒有離開眼前的那兩個人。

莫菲。我在電話裡叫她的名字，你快點過來。我現在和藍彩恩還有夏啟威在一起。

我聽見她在電話裡驚叫起來的聲音。然後我掛了電話。

十五分鐘以後，氣喘吁吁的莫菲出現在酒店的大堂裡。我們四個都沉默良久。上一次見面還是那一年藍彩恩的生日。想說的太多、想問的太多，一時間竟然沒人知道該說些什麼才好。

後來還是藍彩恩打破了僵局。她說，要不然咱們去房間裡坐坐，有事可以在那談。

可我卻沒有勇氣，面對那間他們兩個共處過的房間。後來莫菲又去前檯開了一間房。我們四個去了那裡，談了很久。

第二天，我按照原計畫，和莫菲一起離開了H城。她陪我回到我和夏啟威的住處，收拾我的東西。離開的時候，我把鑰匙放到了顯眼的位置。我沒有給他留下隻言片語。該說的話，那一晚已經全都說了。

接下來的兩年，我按部就班地生活，過得很平靜。大學畢業，參加各種招聘會，進入成所在的公司。等到成溫柔地問我，能不能搬到他那裡與他同住的時候，我是真的以為，我已經把夏啟威放下了。（三八）