一隻雞的人間煙火（五）

牛牛在陽台一會跳到高處，一會又跳回地上。一見到我，「呼」的一聲，居然飛上了離屋頂只有半米的曬衣竿上。天呀，太意外了，牠今天的表現怎麼這麼奇怪？我用竹竿捅牛牛一下，牠「呼」的一聲飛下來，我一把抱著牠。牠的臉紅紅的，難道是剛剛生完蛋？

我翻遍整個陽台，才在放髒衣服的籃子裡，找到了一個小小的雞蛋 。我大喜過望，真是意外的驚喜。這個裝髒衣服的籃子，為了防止牛牛跑進去拉屎，已經被繩子吊在半空了。

我開了瓶啤酒，給牛牛也倒了點兒，以示嘉獎。沒料到，牛牛很愛喝啤酒。不過，牠很快就醉倒在地，呼呼大睡起來。牛牛睡覺發出一種古怪的聲音。難道，這就是雞的鼻鼾聲？

然後我將報紙撕成一條條，揉成亂七八糟一大團，放到紙箱子裡，算是給牛牛造了一個下蛋的窩。我其實想用稻草給牛牛做窩的，但不知哪裡有稻草。

這個雞蛋是沒有受精的，除了做為食物被吃掉，它一無是處。

牛牛每天下一只蛋，下了個把月。真應該去給牠找隻公雞配對一下，要是能養出一窩小雞來，就更妙了。可是，我去哪裡找公雞呢？在這個城市裡，沒聽誰說過家裡養著公雞，在這幢有二十八層兩百多戶的大樓，我甚至連一個人也不認識。

想著牛牛都飛到天花板上去了，萬一有一天牠心血來潮，飛到窗外去怎麼辦？這可是十八樓哪。吃過早飯後，我左思右想，覺得這樣不是個辦法，決定拔掉牠翅膀上的羽毛。只拔了一根，牛牛就大呼小叫起來，掙扎著要擺脫我這雙魔鬼之手。我一看，羽毛上還帶著血絲，牠一定是很痛吧？（五）