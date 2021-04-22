從雙方開始衝突起，蘇珊就到處找尋小均。但是小均不在他們學校的隊伍裡面，讓蘇珊急壞了。原來小均和他的死黨衝去和複簡阿炳打鬥。他們哪裡是複簡阿炳的對手，和其他許多示威的蒙罕人一起被亂棍打倒。

幸虧露西趕過來，幫助蘇珊將小均從受傷的人堆裡拉出來。小均傷得不輕，一條手臂被對方打斷，他卻堅持自己並不疼。兩人七手八腳，把他抬離城中廣場。

等到他們回到酒館，把小均的傷包紮好，讓他在壁爐前安躺下來，其他人也陸續回來了。酒保東尼說：「廣場上的人現在都散了。這次算炳妖吃了小虧，但是他不會干休的。我怕他變本加厲，再次大舉血腥屠城都有可能！」

王經理絞著手說：「怎麼辦？怎麼辦？我們必須先發制人。」

連個性平和的王經理都這麼說，眾人更是七嘴八舌。自從小均受傷，蘇珊整個心思都放在孩子身上，無心參加眾人的討論。倒是露西過來問她：「你要不要先帶小均回家？」

蘇珊看到小均已經睡著，心中不忍道：「讓他睡吧！等他好些，我再叫醒他。你們討論有什麼結論？」

「我很同意我們必須先發制人，因為等到炳妖再度發動攻擊。恐怕就太遲了。問題是炳妖的部下雖然人少，可是受過戰鬥訓練，我們人多，卻是烏合之眾，怎麼跟他們拚？」

蘇珊沒說話，低頭點燃酒館壁爐的木柴。她看出露西眼中的問號，就告訴露西，小均最喜歡看壁爐裡燃燒的木柴，等會他醒來，給他一個驚喜。

露西點頭笑道：「我小時也喜歡，我爸會陪著我，一直到一堆木柴燒完，我還捨不得離開。」（八）