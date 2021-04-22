王幼嘉／圖

她順著兒子的問題很困惑地往下假想著，是啊！如果一切循環都停頓了，那她和兒子將何去何從？會像剝離的細胞，再也無法進入人類的循環系統？

「寶貝，別擔心，地球不會停止運轉。地球裡頭有一顆跳動的心臟叫奇蹟，奇蹟會讓地球乖乖運轉。」她本能地一本正經回答兒子的問題。

「那奇蹟長什麼樣子？」

「奇蹟長得像──走，我們一起去找奇蹟……」她牽著兒子的手，來到一家免稅禮品店，蹲在一只標價二十五元的玻璃水晶球前面。水晶球裡一棟美麗的小木屋靜靜矗立在飄雪的山谷中，天空輝映著絢麗的北極光和耀眼的星空，一隻泰迪熊寶寶正快樂地和小雪人在門前的雪地上玩耍。

「你看，奇蹟就在水晶球裡。」兒子目不轉睛地注視著她手指頭指向的水晶球。

「我們可以買下奇蹟嗎？」就一會兒，兒子轉過頭、翻起眼珠子渴望道。

「當然可以，走，我們去把奇蹟買下來。」是的，每個孩子都應該擁有一個奇蹟，她愉悅地想著。

此時，一手提著包裝好「奇蹟」的禮物袋，一手牽著母親的手走在入境大廳的廊道上，小喬治顯得出奇安靜，也許他正在默默守護著自己的奇蹟。

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「卡爾、卡爾，請等等……」像觸電般，在人群裡驚鴻瞥見一個讓她熟悉到不得不嘆息的身影，抱起兒子，她快馬加鞭地追趕過去。

「你在叫我嗎？你是誰？我們認識嗎？」男旅客停住腳步，禮貌客氣地問道。

「喔！抱歉打擾了，我想，我認錯人了。」她很訝異自己會情急、魯莽到認錯人。

「是嗎？沒關係，請慢走。」他靦腆欠過身，轉頭離去。

不，他是卡爾沒錯，卻不認得她。從那淡定如朝陽般的眼神、從那過度謙和禮貌的語調，他肯定是卡爾，她婚前的男友。整整三年的交往，但在這關鍵要命的時刻，他卻只是一個擦身而過的陌生人。

卡爾的母親曾經如摯友般奉勸過她：「我兒子，卡爾，愛他之前要先了解他。他太善良、太正直，他太容易付出感情，沒有人能比我這做母親的更了解自己的兒子。你是一個很有智慧的女孩，知道如何判斷進退。」母親繼續以更高昂的語調，來詮釋自己的掌控權，「他是家族事業未來的託付和重心，他結婚的對象不會如你想像中那麼輕而易舉……」

所以和卡爾分手，是因於她那份頑強不可褻瀆的自尊心和那份自我的明白，不容許她去折損卡爾的完美和崇高、不容許她去覬覦卡爾的貴族血統和家世，更不容許她去挑戰另一個女人的威望。她寧可退出這種不人道的爭奪，她寧可忻然離去。

相信一個有著榮譽感的女孩，是不會輕易伸手去試戴一只不屬於她的超克拉鑲鑽婚戒。

此時此刻的她多麼希望卡爾認得她，助她一臂之力，將她和兒子帶離這楚門之境。換句話說，如果連卡爾都不認識她，那還有誰會認得她？難道這一切的努力都將徒勞無功，難道她和兒子就此像螻蟻般苟活著，像魅影般被棄置在人流中嗎？難道這座機場 會是她和兒子永久的棲身之地嗎？

卡爾之後，她也攔下幾個看似認識的鄰居，但對方也都投以異樣的眼光，堅稱不認識這對冒失的母子。

整整第二十五天了，她和兒子依然得不到妥善的救濟，只能很艱難地把過境旅館 當成家、把機場大廳當成公園。面對兒子的天真無邪，她內心充滿著那種一腳踩進流沙裡的絕望，充滿著那種如臨深淵般無法探底的恐懼。

牽著兒子的小手，她舉步維艱走向一位換班休息，正在喝著咖啡 的機場巡邏警官。她虔誠地告知警官，自己目前的困境。

「你會相信嗎？我以前是一位辦案的檢察官，和你一樣，下了飛機，我什麼也不是。我的身分資料全被清空了，我像個透明人被擱置在機場裡。機場裡的這些海關工作人員、保安員警，免稅店、餐飲店販售員，行李運送員，還有一些幽靈旅客……幾乎都是機場祕密留置的人口。機場每年都得往地底層擴建，以容納更多無身分證明、與外界失聯的旅客。」警官壓低聲量，試圖告訴她一些實況，以及一些讓人難以理解的現象。

「整座機場彷彿是一個意識荒漠、一個暗黑結界，這些滯留者，喔！我們是這樣稱呼自己的，只能背負著記憶過日子。人生的過去被註銷了，未來沒有進行式，滯留者每一天的生活都是當下，沒有情慾的糾結、沒有人際的紛爭、沒有財務的缺口。」警官露出了一個非常尷尬的笑容，「遺憾的是，還是有些人無法接受淨化，選擇結束自己。機場是滯留者的天堂，也是地獄。」警官如實陳述自己的見解。

對滯留者而言，機場是一個快速流動更易的場域，只有傲人的硬體設備，卻沒有可供種植的土壤，只有宜人的空調，卻沒有可供滋養的雨水。機場已經失去了紮根繁衍的本質，任何永續發展規劃都是空談。對這些滯留者而言，機場是就像是海市蜃樓般的虛境，現實告訴他們，自身的存在只是程式中的一串演算，沒有人會去探討生命的意義、沒有人會去嚮往幸福的境界，就連睡覺都不再做夢了。

總而言之，滯留者現象只是數字系統塌陷最微小的一環，人類終將面對虛擬世界全面崩解的衝擊。（中）