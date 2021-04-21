自從那一年藍彩恩被她的舅舅接走以後，我就再也沒有了她的消息。我不是沒有想像過我們重逢時的樣子，也曾經多次在夢裡夢到過她。但不管是想像中，還是夢境裡的何種狀況，都比不過現在的情況更讓我感到尷尬和狼狽。因為我突然意識到，我的發抖，竟然來源於害怕。接下來該做什麼、該說什麼、會發生什麼，我完全沒有頭緒。

姊姊。

慌亂中，我聽見一個年輕的女人的聲音。我抬起頭，看到她的黑色長髮，她潔白的美麗的脖頸、緊致的肩膀、精緻的鎖骨，還有漂亮的連衣裙。最後，我認真地看清了她的臉。

沒錯，是她。是已經長大了的藍彩恩。與以往那些夢裡輪廓模糊的樣子不同，她的臉清清楚楚地就在我的眼前。她是如此美麗。

姊姊，你怎麼會在這裡？她的聲音裡有一種單純的好奇。她是真的不知道現在的狀況嗎？

我慢悠悠地站起來，有輕微幅度的搖晃。這個時候，我注意到一個熟悉的身影從電梯裡下來，走到了藍彩恩的身後。看清楚藍彩恩對面的人是我後，那個人腳步逐漸變慢，然後停在了藍彩恩的身旁。

是你。他說，你怎麼來這了？他的聲音沒有我想像中的驚慌。這更讓我惱火。

我和莫菲報名參加了一個旅行團，來這裡旅遊。我盡量控制住自己的情緒。不能失控、不能失控，我在心底默默對自己說。我還有很多問題想問。

你呢？不，你們呢？我逼著自己微笑起來。你們怎麼會來這裡。我誇張地四處看看，在前檯後面的牆上看到了酒店的名稱。（三七）

➤➤➤娓娓（三六）