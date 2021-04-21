一隻雞的人間煙火（四）

其實我們那幢辦公樓裡，有很多男白領用古龍水。我雖然也是白領、雖然很想往身上噴點，不過還是不好意思。

隨著個頭的迅速增長，牛牛已經變成一隻成年雞了。牠的飯量越來越大，我做飯時得多放一半的大米，要不然第二天下班後，還沒有進屋，就能聽到雞在陽台上亂七八糟的抗議聲。

我還讓牠吃我揀出來的老菜葉。我先把已經爛掉的揀出來，才把老葉子給牠吃的。從這件事，可以看出來，我其實是個細心、體貼的人。我對牛牛太好了，我像對待我未來的老婆一樣對待牛牛。我他娘的腳後跟，我把一隻雞比喻成自己的老婆，真是病得不輕。

不知不覺間，這隻神奇地降臨的小雞已經是成年雞了，又肥又壯，起碼有三、四斤重。

有一個周末，我起來得比較晚，在床上就聽到雞在陽台上「咯咯咯」地叫個不停。我罵了聲「媽的」，就從床上艱難地爬起來。這隻混蛋雞，都是我把牠寵壞了，遲一點餵，就吵成這個樣子。

很多事情都只是一種習慣，現在我下了班，第一件事是打開陽台的門，看看我這隻被命名「牛牛」的雞，給牠添點水。雞也一樣，只要我喊一聲「牛牛」，牠就從紙箱裡飛撲出來，在我的腳邊轉個不停。

電視裡說，盛產鴕鳥的地方，經常有母鴕鳥愛上人類的事情發生。有些男人被鴕鳥弄得不勝其煩，只好改變自己的生活習慣，以躲開體積龐大又身輕似燕的鴕鳥。

當然，我是不會愛上牛牛的，牛牛也不會愛上我。一群雞的智商加起來，也比不上一隻鴕鳥。我想說的是，這個世界上除了愛情，還有許多種感情，不是嗎？（四）

➤➤➤一隻雞的人間煙火（三）