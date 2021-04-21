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罷免紐森難成功 加州共和黨尋找「史瓦辛格」接班人

夜半歌聲（七）

張系國

「各位父老兄弟姊妹，蒙罕城本來就是惡人的城市。正如城主高育博士所說，純粹的惡是美麗的、殺戮是美麗的、血是美麗的。這是蒙罕城的傳統。」

露西立刻駁斥說：「炳妖說謊！城主從來沒有說過純粹的惡是美麗的、殺戮是美麗的、血是美麗的。」

「各位父老兄弟姊妹，我是蒙罕城的新城主。我說純粹的惡是美麗的，它就是美麗的。我說殺戮是美麗的，它就是美麗的。我說血是美麗的，它就是美麗的。你們希望我再度屠城嗎？」

廣場上的蒙罕人都沉默了，連露西也無言以對。阿炳再問一次：「你們希望看到我屠城嗎？」

沒有人說話。阿炳洋洋得意正要下台，一個年輕稚嫩的聲音突然說：「打倒炳妖！」

說話的是一名小學生。然後別的小學生也同樣叫嚷，不久廣場上的蒙罕人都在喊：「打倒炳妖！」

蒙罕城遊行示威的民眾隨即向前衝，阿炳見狀，倉皇逃下台。他的部下圍過來保護他，和遊行示威的民眾衝突，雙方大打出手。因為阿炳的部下人數較少，不得不逐步退向市政廳。複簡阿炳果然特別頑強，打輸了也不肯住手，又都拿了大木棍，許多人因而受傷。複簡阿炳保護著他們的主公，退入市政廳後把大門關上。

民眾雖然暫時占了上風，其實傷亡相當慘重。等到阿炳的人馬退入市政廳，廣場上一片哀號，大家忙著救人。幸虧今天參與遊行的人非常多，十個救一個，被打傷的人不久就獲得救助。只有少數不幸被打死的在家屬哭泣中被抬走。（七）

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