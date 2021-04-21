王幼嘉／圖

向機場 入境旅客服務處，表明丟失了護照和機票後，她和兒子小喬治被帶往機場角落一間辦公室。承辦人讓她填具了一份姓名、住址、聯絡電話號碼等資料表格。沒過多久，她和兒子又被帶到一間更小的辦公室前等候，裡頭只有一位官員和一張辦公桌。忽見一位年紀不算長的男遊客神色憤然、驚詫地拖著行李，跌跌撞撞地離去，這讓她直覺到事情很不妙。

「很抱歉，你的案件我們無法處理，電腦上完全查找不到你們出入境和護照的資料。唯一變通的方法是電話聯絡認識的人帶證件前來，擔保你們申請臨時入境證，回去後再申請補發護照。」官員抬起頭來，如機器人般由上往下、由右往左掃描著她和兒子。

「不瞞你說，我已經嘗試用自己的手機和機場的公用電話，聯絡所有我認識的人，但是完全接通不了。真叫人費解和懊惱，怎麼全都卡住了。」這是她第一次帶兒子出遠門搭飛機，就捅出這麼大的狀況，她真六神無主了。

「我會讓機場的協助單位，安排你們先入住過境旅館 。我已幫你發了通告，看看護照和機票能否找回，你也想辦法聯絡到認識的人……」

「會住很久嗎？我還帶著五歲的兒子。」她最掛心的還是身邊的兒子。

「不用擔心，機場常有這種旅客前來求助，無法入境，也無法遣返出發地。他們都被安排入住特定的過境旅館。」官員的解釋似乎一點也不在意母子的安危。

「最後他們都入境了嗎？」她咬咬嘴唇，進一步不安地問道。

「不會有人在意他們的下落，在機場裡他們是自由人。」手裡依舊忙著整理母子要用的文件表格，但是官員木訥淡然的表情，卻讓她有著反胃想吐的感覺。難道這會是她和兒子接下來要面對的困境？

摟著熟睡的兒子躺在床上的她，眼睛盯著旅館天花板上的裝飾線條徹夜未眠。著實想不透，護照和機票是何時丟失的，上機入座後，手提包一直被她抱在懷裡，連上廁所也是掛在懷裡。

「麻煩請豎直椅背，準備用餐。」空服員的輕細耳語，讓她警覺到自己和兒子同時打了一個盹，但包包還是一直抱在懷裡。要真有人翻動包包，且下手偷走護照和機票，那肯定會驚醒她，除非被下了藥。

唯有抱持希望，才能找到希望。與其困坐愁城，不如用最勤快的方式去突破眼前的困局。她打算著，每天帶著兒子到機場入境處四周逛逛，總會碰上一、兩個認識的鄰居、親朋好友，或是公司的同事。抑或是同窗同學等回國入境，能就地當她和兒子的擔保人。就算海底摸針、水中撈月也得試一試。

在這號稱是全球第二大國際機場內，來來回回成千上萬個旅客，隨著航班的飛航廣播，像沙丁魚般湧入、湧出，湧出、湧入。

為了不引起注意、為了捕捉更多的身影，她每天帶著兒子由機場的北區走到南區，從候機室走到免稅商店街，再到入境關口繞一圈。一趟、一趟來回走著，一天總要走上三、四回。

和兒子穿梭在這湧動的人潮中，她把眼光投射在每一位擦身而過的旅客。掃描、辨識每一張臉的細節和表情，捕捉曾經有過的熟悉。每個身影都是一個希望，每張臉都是一個帶來救濟、脫險的機會。

坐在候機椅上的兒子，面對著正在播放地球公轉與自轉紀錄片的電視牆，百般無聊地一前一後甩動著自己的雙腳。他那小小的腦袋瓜裡，正在思索著什麼？他感到絕望和痛苦嗎？他感到迷惘和困惑嗎？他感到疲憊和無助嗎？他能理解目前的處境嗎？不知哪天，她可以確切地告訴兒子：我們回家去吧！

「你看，店裡擺了好多泰迪熊，你想買一隻來抱抱嗎？」在這無盡奔走等待的空間，也許兒子需要一個玩伴來依偎，她試問著。

「不，我只要家裡那隻藍色的泰迪熊。」兒子毫不猶豫地搖著他的頭，強烈表達寧可寂寞，也要忠於自己的情感。小喬治是一個很獨特的孩子，他早熟、安靜，有著超強的理解力和同理心。他不吵、不鬧、不誇張，他是一位天使 來著，和泰迪熊的完美互動，早已建立起一種無法割捨取代的情感。

「好吧，不買，小喬治最勇敢了。」清一色，海軍藍衣帽、淺灰藍背包、斑馬藍襪子、靛藍綁帶鞋。由於對藍色的忠誠和偏愛，家裡那隻天空藍絨毛小熊是小喬治的吉娜阿姨特地為他訂製的。

小喬治被吉娜阿姨選定為婚禮的花童，所以她必須提早幾天出發，帶小孩去排演妹妹的婚禮。在離家去往機場搭飛機出國前，小喬治堅持帶著自己最要好的泰迪熊一起出門。但時間一分一秒過去，爸爸傑森也幫著找，但是家裡的每個角落，遍尋不著那隻藍色小熊的蹤影，它彷彿被蒸發掉了。最後在傑森飛車送抵機場後，她滿懷歉疚地帶著一臉沮喪的兒子，搭上已經準備起飛的班機。

「如果地球停止運轉了，那我們怎麼回家？」兒子心血來潮似懂非懂，歪著腦袋問。

兒子總是會問一些讓人搔腦的問題。是啊！如果地球停止運轉了，那猶如活體地球幫浦的機場，那帶動旅客和人潮的有序流動，為地球帶來無限生機和希望的機場……（上）