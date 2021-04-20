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1張圖看疫情：紐約確診破200萬 全美已打2.1億劑疫苗

加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

娓娓（三六）

桑文鶴

我突然來了遊戲的興趣。我放下杯子，傻乎乎地笑著對莫菲說：你等著我，我要去看看，她到底是不是藍彩恩。

我搖搖晃晃地跟著那女人在人群裡穿梭，看著她避開人群，拐了幾個彎，朝小吃街對面的一家經濟型連鎖酒店走過去。一個原本站在酒店門口的男人過來迎上了她。他們擁抱了一下，他的手撫摸在她漂亮的長頭髮上。兩具身體分開的時候，我看到了那個女人的側臉。

冷風吹了過來，我的酒在那一刻徹底醒了。雖然還是沒能看到那個女人的正臉，但是我已經百分之百確定，她就是藍彩恩。因為我認識那個擁抱她的男人，四天以前，他從我的身邊醒來，離開了我們共同生活的家，說他要去Q城出差。而他現在卻出現在了H城。

在地圖上，這兩座城市相隔一千七百一十五點四公里，但現在我覺得他和我之間的距離，比一千七百一十五點四公里還遠。我躲在路邊，看著他們手挽著手，進入了酒店。

我等了十幾分鐘，盡量讓自己冷靜下來。然後我走進了酒店，笑嘻嘻地對前檯的人說。麻煩您通知一下藍彩恩小姐，她忘記在我這裡的東西，我給她送了過來。房間也許登記在夏啟威先生的名下。

前檯的人狐疑地打量了我一下，然後給某個房間打了電話，轉過身去低語了幾句後，他放下電話說：藍小姐說她馬上就下來。

我說了一聲「謝謝」，然後坐在大堂的沙發裡等待。

大堂裡並不冷，可是我按在膝蓋上的手不住地發抖，也不知道是因為緊張，還是因為憤怒。（三六）

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