大索爾的春天（全文完）

路上碰到幾個人，總是不相上下，跑一段時間都熟了，就好像說，這人也和自己一樣的步伐。而那超過的也無妨。因為沒過多久，超過你的人停下來喝水、繫鞋帶，甚至走路，於是你又超過了他。所謂人生是場馬拉松 亦在於此，不必在意眼前的情形，路程上永遠有風景。

送草莓的來了。又鮮又紅的草莓，剛才吃了一路能量膠的甜膩，終於得到了消解。更有那《在路上》的招呼，凱魯亞克摘草莓的情景。

有人說《在路上》是給年輕人看的，誰七老八十還在路上，那叫不自量力。誰說的人生只有年輕，才配有勇氣？中年就注定要營營役役，苟且偷生？

我們怕什麼？亨利‧米勒也好，凱魯亞克也罷，都是生存無著落，忍飢挨餓卻依然在寫、在創作。他們想告訴我們的是什麼？還是文學注定要受苦守難、注定要忍飢挨餓？

在山道上跑著，這些思緒也像腳下的步子紛至沓來。

停下來跟鋼琴師拍照，路過的人都停下拍照。緩解一下疲勞、欣賞一下美好時光，因為山道跑得實在不輕鬆，再加上有時限，心裡不免急促。而鋼琴的悠揚聲彷彿喚醒了心底某處情感的共通和共識。跑步是辛苦的，跑馬拉松更是辛苦的集合。

人生是辛苦的，如果山路是縮影，那麼所有的上坡是注定的，所有的下坡是給你的獎勵，而你能奔跑是幸福的。無論是腳步的飛跑，還是思緒的飛奔，能夠思索和奔跑是人生的一大幸福。因為你是獨立，因為你是自由。

所以有：在路上，我們永遠年輕、永遠熱淚盈眶。（全文完）

➤➤➤大索爾的春天（八）