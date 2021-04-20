蘇珊說：「他們長得是有點像阿炳，是複簡阿炳又怎樣？」

東尼說：「不只是長得有點像阿炳，根本就是阿炳！這些複簡人頭腦簡單，對阿炳忠心耿耿。」

有位複簡阿炳剛好摔了一跤，另外一位複簡阿炳也被他絆倒。兩人摔成一堆，引得廣場上的蒙罕人都笑了。

「不要以為複簡人愣頭愣腦可笑。」東尼說：「要知道，阿炳的真正權力基礎並不是蒙罕城的貧苦大眾，而是造生鑽石。只要他掌握造生鑽石一日，他就可以隨時複製簡化了的自己，因為他最忠實的部下就是頭腦適度簡化的複簡阿炳。複簡人沒什麼心思，因此戰鬥力特別強，而且遠比貧苦大眾更加可靠。」

「阿炳萬歲！」這時阿炳的三百多名部下突然一起喊。

「打倒炳妖！」廣場上全城的近萬名蒙罕人一起回答。

雙方對嚷了一陣，阿炳的陣營裡突然起了騷動。全身披掛的阿炳從市政廳大門走出來，站上炳奴為他預先搭好的講台說：

「蒙罕城的同胞，各位父老兄弟姊妹，我是阿炳。」

廣場上立刻噓聲四起。阿炳並不在意，繼續說：「各位父老兄弟姊妹，我知道你們對我不滿。可是你們有沒有想到過，是誰把你們從連將軍的專制統治解救出來的？是我阿炳。是誰把你們從城委會的無能管理釋放出來的？是我阿炳。」

「不要聽炳妖胡說。」有人駁斥說：「炳妖破壞蒙罕城城主高育博士建立的制度，他才是真正的惡人！」

蘇珊注意到，講話的正是那位中學老師露西，小均的班導師，手持一個小型擴音筒，走來走去鼓舞民眾。（六）

➤➤➤夜半歌聲（五）