一隻雞的人間煙火（三）

大凡不會飛的動物都有懼高的本能，包括號稱是「萬物之靈」的人。我搬進來住之前，到這裡來搞衛生。擦玻璃擦到外面時，站在高高的凳子上面，伸手擦拭玻璃外側。一陣風吹過，我哆嗦一下，手上的抹布掉下去。當時我覺得掉下去的是我，而不是那塊髒髒的抹布。

我每天晚上都留些飯放到陽台，讓小雞牛牛盡情地吃個夠。我中午是不回家的，所以必須在晚上給小雞留下足夠的食物，在早上上班前，查看那個小碟裡是否還有水，再放點昨晚留給牠的剩飯。小雞是比較嬌氣的，既然牠在我手上誕生，我就不能讓牠毀在我自己的手上，不能因為自己的粗心大意讓牠死去。越是容易養的生物，失去生命的機會就越大。人大病一場搶救得法能保存生命，就算是苟延殘喘，也是生命無虞。雞就不行了，稍有點什麼就會死。

去他奶奶的，我居然牽掛一隻雞！

養這樣一隻小雞，別的都省事，就是給牠搞衛生讓人惱火，我總能在意想不到的地方，找到牠的排泄物。以往，我上班前只是關了陽台外面的鋁合金窗戶，不關陽台跟客廳之間的推拉門的，現在，為了不讓小雞跑到屋裡來，得把陽台跟客廳之間的推拉門也關上。因為我怕小雞跑到屋裡來，躲在床底下或者沙發下，找起來麻煩。

那麼小的一隻雞，幾平方米的空間足夠牠活動了，比起那些雞場裡的肉雞，牠不知道幸運了多少倍。肉雞從一出世到變成雞肉，都不知道土地是什麼樣的，更不知道蟲子如何可口。

幾個星期後，我發覺，這樣也不行，因為小雞在我上班這段時間裡無事可做，把我養在陽台上的花草，糟蹋到不成樣子。盆子裡的泥被牠扒拉得到處都是，嫩葉子都讓牠吃完了。花盆放在鐵架子上，相當高，一定是小雞跳上去，站在花枝上面幹的好事。由此可見，雞以前也是會飛、會跳的。都是人類把牠們養在家中，寵得牠們大腹便便，只會裝模作樣地撲楞兩下，算是對祖輩的能飛善跳表示緬懷。

為了這隻雞，我只好把植物全部移到屋裡來，剩下一盆仙人球。

牛牛長得可真快，有兩個拳頭這麼大了。我一下班，牠就在陽台上歡叫著，似乎跟我打招呼。我不大願意把牛牛放進屋裡來。除了前面提到的關於衛生方面的原因外，還有就是牛牛喜歡圍著土地公公的牌位轉，有時候去啄供奉在牌子前面的蘋果 ，有時候用爪子扒拉香爐灰。更讓我無法接受的是，牠居然站到牌子上面，牠大概是把代表土地公公的這塊牌子，當成牠遺傳密碼裡的高地了吧──而且每次都是臉朝牆壁、屁股朝外地蹲在上面──還在上面拉過大糞。牛牛的這些行為，讓我心驚膽顫，無端地生出不祥的感覺。

牛牛是一隻小母雞。真是可惜了，我原指望牠是一隻公雞。

陽台上，牛牛的窩早就換成個大大的紙箱子了。倒是牠的排泄物讓我有些洩氣，味道實在不好聞。開始的時候，我把雞屎發酵後，放到花盤裡做營養，把花養得根壯葉茂。可是，隨著雞的個頭越來越大、吃的東西越來越多，糞便也越多，處理起來就越不方便了。

盆裡的花，一年追加一兩次肥料就行，老是加肥會讓它們營養過剩，然後死掉的。同時，這隻雞也不怎麼講衛生，把整個陽台弄得髒兮兮的，一打開陽台門，一股雞糞的味道撲鼻而來，有幾次，我把牠放進屋裡。牠一進到屋裡就「叭嘰，叭嘰」地拉幾泡大糞在客廳正中，甚至還跳到沙發上……

我對牠這麼好，有什麼好吃的都是要分點給牠，煲了湯也倒點給牠喝，有時間也跟牠說幾句話，牠居然這麼不體諒我。還好我給陽台的洗衣機套了個套子，要不然這台洗衣機也會被牠堅硬的喙，啄得面目全非。牠把那個大碗公大的仙人球吃得差不多了，真想像不出來，渾身是刺的仙人球怎麼不是一隻小雞的對手呢？它的刺真是白長了。

儘管這樣，如果哪天下班下得早，我回到家中天還很亮，還是會把陽台的推拉門打開，讓牛牛到屋裡來玩。同時也把陽台外的玻璃窗打開通風，老是關著門窗，空氣不好。

牛牛不聽話，在屋裡亂轉，一有機會就去打那幾盆花的主意，扒拉得到處都是泥。牠的表現真是太差了，屢教不改，我只好把牠關在陽台外面。需要開窗戶通風的時候，就把牠關在紙箱裡了。反正紙箱足夠大，牠在裡面翻跟斗都行。

自從有了牛牛後，我就沒吃過一口雞肉。我原本就不愛吃雞肉，現在既然跟一隻雞做了朋友，就更沒有理由去吃牠的同類啦。

後來，鼻子敏感的人都不願意靠近我，說我身上一股雞糞味。我的衣服都晾在陽台上，被熏臭了。所以沒辦法，我只好往衣服上噴空氣清新劑。我甚至偷偷買了瓶古龍水，不過不好意思用，一直都沒有用過。（三）

➤➤➤一隻雞的人間煙火（二）