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紐約襲警頻傳 外州男闖紅燈被攔 向警潑酸

娓娓（三五）

桑文鶴

我知道自己給他的錢，再加上他自己的錢也遠遠不夠。他說曾經因為工作的關係，認識了幾個可靠的前輩，他想去找個合作夥伴。

說話的時候，他的身上充滿了幹勁。我彷彿看到他的未來金光閃閃，並且，我也站在那片閃光裡。

於是那段時間，他早出晚歸。而我為了補上病中耽誤的功課，一直泡在圖書館裡溫書。寒假的時候，他告訴我自己要去外地一個星期，別人告訴了他一個項目，他得去考察一下可行度。我信了他的話。

莫菲打電話說阿明的表姊在旅行社裡上班，可以給她算親友價，讓我陪她一起去外地玩三天，錢由她出。我同意了。

我們跟著團坐飛機去了H城，決定出發前，我本想給夏啟威打個電話，說明一下行程。可莫菲說我不用事事都向他報備。你還是獨立一點好，越是謙卑，男人越不把你當一回事。她說話的表情有些得意。當然她是有資本這樣說的，在她和阿明的關係裡，阿明事事都聽她的。

第一天和第二天我們按照旅行計畫，去了幾個特別有名的名勝區。第三天的下午是自由活動，我跟著莫菲去逛了街。晚飯時間我和莫菲按照她在網上找到的攻略，去了當地的美食一條街。

心情不錯，幾瓶啤酒下肚，我和莫菲都喝得有些高了。這時莫菲突然用手指著空氣，神經質地哈哈大笑起來。她說：我真的是喝多了，要不然我還真的以為我看到藍彩恩了呢！

我順著莫菲手指的方向看去，那是一個剛剛走過了我們所坐攤位的女人。我看不到她的正臉，只能看到她的黑色長髮。（三五）

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