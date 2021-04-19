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大索爾的春天（八）

凌珊

有一場錄影專門跟蹤拍攝的過程，一夥人早上五點多就要到達現場，清晨寒冷，鋼琴師在地上蹦跳取暖，有時候直接戴著手套彈琴。

大索爾這個季節很冷，加上他一直是坐著。跑步的人當然是越跑越熱，所以每個跑過的人都是紅撲撲的臉，熱氣騰騰地跑到鋼琴旁邊跟他合影。而他邊彈邊微笑，配合著拍照。這樣彈上一個上午，真可謂鋼琴彈奏馬拉松精神。

那天一踏上橋，先就聽到悠揚的鋼琴聲，有些驚訝，因為並不知道有這樣的安排。待跑到橋頭，就看到了鋼琴師的身影，黑髮、黑衣透出的白色領口、袖口，讓他透著些許的憂鬱。海潮的水氣和山間的霧氣縈繞在他周圍，一個人和一架琴立於山巔。曲聲優美悠揚，在太平洋上空迴盪。白色的海浪像銀子一樣鑲嵌在山谷腳下，一波一波拍打著海岸，拍擊聲消失在琴聲裡。

突然的一種感動。我們害怕什麼？

在山道上奔跑，遠遠地就能看到崎嶇的大索爾海岸，高坡一道接著一道蜿蜒。就如同《西遊記》裡的佛祖事先告訴你，西天取經的歷程要經過七七四十九個劫難，那你還去不去？要跑那個高坡，接著另一個高坡，你會先被嚇到嗎？還是心生敬畏，接著上？

老實講，都有。就是會覺得難，看到那麼多山巒一波接一波，誰不會氣餒？好在我們是螞蟻一樣的人，所謂蟻民，就是天生有一種征服的力量。還有寫作跟跑步的關係早已有定向，寫作要一個字、一個字地寫。跑步也類似，只要不停地跑，就會到達終點。寫作也許是獨自的，跑步也是獨立的。但是馬拉松有集體性，獨立的個體顯現的集體，就是你能看到別的跑者在你周圍。（八）

馬拉松

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