我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3162萬人確診 已施打2億587萬劑疫苗

加州奧克蘭華埠憂暴力洗劫 商戶嚴陣以待 安裝木板加固

娓娓（三四）

桑文鶴

可我無法再住在宿舍裡，因為我半夜失眠，總得起床來回走動，這影響到了舍友們的休息。我搬去了夏啟威那裡，每天也只上非去不可的課。

那個時候我周圍的同學們有的準備考研、有的準備考雅思出國深造，也有的已經開始尋找實習就業的機會。而我每天渾渾噩噩，什麼也不想做。

我經常抱著夏啟威哭，我說：我現在只有你了，你不要離開我。有的時候又莫名其妙地衝他發火：你很早就知道我喜歡你了，如果你也喜歡我，那我們為什麼到了現在才在一起呢？

每次我無理取鬧的時候，他都不說話，溫柔地等我鬧玩、哭完，再抱著我入睡。他確實對我很有耐心，每天出去工作，回來後還得面對一屋子的狼藉和慘兮兮的我。

莫菲來看過我好幾回，回回都得帶食物來餵飽我，然後再幫我收拾一下家務。她勸我：傷心過後還得珍惜現在所有的，再這樣下去，恐怕你無法順利畢業，夏啟威也會煩了你。

我的狀態一直到夏天的時候才恢復過來。那個時候我的心裡充滿了對夏啟威的愧疚，為了補償他，我把自己身上所有的錢都交給了他。

錢是我媽留給我的。我媽開小賣店一直沒有賺到什麼大錢，只是維持生活而已。她去世後，店被我盤了出去。那個時候，我以為我會一直和夏啟威在一起，他在哪裡，我就去哪裡。所以把存摺交給他的時候，我的心裡沒有絲毫的擔心。

他一直不太喜歡自己的工作，偶爾會在我面前抱怨幾句，說是複雜的辦公室政治讓他頭疼。他很想自己出去創業，可啟動資金一直是個問題。（三四）

就業 失眠

上一則

社工李姑娘

下一則

一起闖禍的老友

延伸閱讀

娓娓（二九）

娓娓（二九）
娓娓（二八）

娓娓（二八）
娓娓（二七）

娓娓（二七）
娓娓（二六）

娓娓（二六）

熱門新聞

史上最昂貴的藝術品「救世主」。美聯社

他花5億買達文西畫作 結果買到助手作品

2021-04-10 12:21

問世間，情為何物

2021-04-15 03:02
何小芬∕圖

生命中的貴人

2021-04-13 03:02

意想不到的收穫

2021-04-14 02:19

何日再相逢

2021-04-17 02:00
在墨西哥，吉爾逗弄舔我們臉的牛。（荊棘．圖片提供）

烏鴉之死（上）

2021-04-10 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世

接種嬌生疫苗後…43歲的他中風 21歲的他睡夢中去世
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡
奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元

奧地利警官在臉書貼出這兩道菜 被判罰6300歐元
菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿

菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿