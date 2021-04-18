可我無法再住在宿舍裡，因為我半夜失眠 ，總得起床來回走動，這影響到了舍友們的休息。我搬去了夏啟威那裡，每天也只上非去不可的課。

那個時候我周圍的同學們有的準備考研、有的準備考雅思出國深造，也有的已經開始尋找實習就業 的機會。而我每天渾渾噩噩，什麼也不想做。

我經常抱著夏啟威哭，我說：我現在只有你了，你不要離開我。有的時候又莫名其妙地衝他發火：你很早就知道我喜歡你了，如果你也喜歡我，那我們為什麼到了現在才在一起呢？

每次我無理取鬧的時候，他都不說話，溫柔地等我鬧玩、哭完，再抱著我入睡。他確實對我很有耐心，每天出去工作，回來後還得面對一屋子的狼藉和慘兮兮的我。

莫菲來看過我好幾回，回回都得帶食物來餵飽我，然後再幫我收拾一下家務。她勸我：傷心過後還得珍惜現在所有的，再這樣下去，恐怕你無法順利畢業，夏啟威也會煩了你。

我的狀態一直到夏天的時候才恢復過來。那個時候我的心裡充滿了對夏啟威的愧疚，為了補償他，我把自己身上所有的錢都交給了他。

錢是我媽留給我的。我媽開小賣店一直沒有賺到什麼大錢，只是維持生活而已。她去世後，店被我盤了出去。那個時候，我以為我會一直和夏啟威在一起，他在哪裡，我就去哪裡。所以把存摺交給他的時候，我的心裡沒有絲毫的擔心。

他一直不太喜歡自己的工作，偶爾會在我面前抱怨幾句，說是複雜的辦公室政治讓他頭疼。他很想自己出去創業，可啟動資金一直是個問題。（三四）