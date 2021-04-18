前一天經過時，車上幾秒鐘就過去了。現在卻是踏踏實實地一步一步跨在橋上。

圖片上就被這橋的威武景象吸引，藍色的背景是大海和藍天，單孔石灰色的橋架在山谷之間，兩側豎琴一樣的鏤空立孔。你盡可以踏上去，感受三十年代的創造和歷史。

而此時，橋盡頭突然出現了一架鋼琴，黑色的三角鋼琴像一隻大鳥落在山崖上，簡直令人驚喜。琴聲響起，在山谷間悠蕩，鋼琴師坐在琴前，全情投入地彈奏著。他的黑色燕尾服襯著白襯衫，黑髮配搭著年輕英俊的臉龐。唔，這是表演嗎？跑步啥時候變成了娛樂？還是跑步本身就是一種娛樂。

過路的人卻喜歡這樣的情景，幹麼要那麼認真嚴肅呢，不就是個馬拉松 嗎？他們擺好姿勢，跟著音樂，在鋼琴背景下的山谷前「卡擦」照片。

琴聲空曠、旋律高昂，浪漫奔騰。後來好奇「古狗」了一下這位鋼琴家，原來小有名氣，麥克‧馬提尼滋（Michael Martinez）是大索爾馬拉松的御用鋼琴演奏家，已經演奏了十年了。就是說在過去十年中，他已經在這山谷中，對著山川空谷彈奏了無數次。有意思的是，他這也算是鋼琴彈奏馬拉松。因為他想讓每一個跑過去的選手，都聽到這動人的旋律，或擊賞、或讚美、或有靈感。所以他一彈就是數小時半天，真可謂馬拉松鋼琴演奏。

左手邊太平洋靜靜的大海，白色的海浪拍擊著海岸線，亙古不變。

突然想到了「自由」這個詞。是的，奔跑，是自由的一種。

6

發現鋼琴師也不容易，他要提前到達現場，就是那個大橋頂端，擺好鋼琴，調好音。（七）