晚上小均從學校回來，第一件事就是問她：「妳見到李老師了？怎麼樣，她很不錯吧？我知道你們會談得來的。」

「你的導師的確是位很優秀的老師。」蘇珊說不下去，拐個彎問：「今天在學校怎麼樣？有沒有討論昨天城裡發生的事情？」

「有的。老師說明天下午，學校會帶領全校學生去遊行 抗議，連校長都會去。」

這倒是創舉！蘇珊暗自驚異，難道校長自己要帶頭嗎？或許他知道學生都蠢蠢欲動，以為不如他自己帶領師生一齊去，反而比較安全？

小均對參加遊行抗議非常興奮，蘇珊卻擔心到快吐了，她往往一緊張就會作嘔。這炳妖不是個好對付的人，去年屠城的記憶猶新，他的部下殺死多少無辜的市民。小均不知道遊行抗議有多麼危險，還在蹦蹦跳跳。

「媽，李老師也要去。如果我們學校師生都去遊行抗議，你要不要一起去？」

蘇珊想到和仇人的女兒一起去遊行，未免有些尷尬。露西算是仇人嗎？或許不是仇人，但至少不是朋友。好在小均不知道這些。

「我們酒館的同事一定也會去，我們在城中廣場會面好了。到時我會去找你，你跟緊學校隊伍，不要一個人亂跑。」

「媽，真高興我們可以一起去。今晚我們把壁爐點燃好不好？我去搬木柴！」

小均最喜歡看壁爐裡燃燒的木柴。蘇珊記得她小時也喜歡，父親會陪著她坐在火堆前，一直到熊熊大火變成餘燼，一點點火星 在餘燼裡閃爍，她還捨不得離開，往往是父親把睡著的她抱上床。現在換了她陪著小均看火，一代傳一代，這都不用任何人教導。（四）