一隻雞的人間煙火（一）

薛慧瑩／圖

星期天早上八點，母親打電話來，讓我去菜市場買一隻雞，孝敬各方神明。這天是我新居入火滿一個月的日子，俗稱「新屋滿月」。

我不情不願地說：媽，今天可是星期天，讓我多睡會吧！你不要來搗亂了，行不行？

母親說：中午再睡、中午再睡，乖兒子，祭神、敬神要盡早的，你不知道的嗎？

我在心裡對自己說：我知道個鬼！ 但還是從床上掙扎著起來了。

讓我買隻雞來祭神，真虧我母親想得出來。雞祭過神後，還不是吃進人的肚子？我是無神論者，可惜不是很徹底。新家中，母親大人親自給安裝了四個紅木牌子；天神、土地、灶君、門官。四位神仙在我家各司其職、任勞任怨。新家的裝修簡潔、明快，甚至空曠，這幾個棗紅色的牌子，多少顯得有些怵目驚心。

我不需要這些牌子，但是又沒辦法不要。買房子時我的錢不夠，問母親借了點。拿人家的錢手軟嘴不硬，不好什麼都反對。代表著土地公公那個牌子，長四十公分、寬三十公分，下面還有一個支架做底座。這個有支架的牌子，被擺在客廳靠牆的地方，正對著大門，所以每天我一回到家裡，都要先跟土地公公打個招呼。

我跟母親商量，給土地公公換個位置，這個牌子實在是太顯眼啦！每次朋友來了，剛進屋都「嘩」的一聲驚嘆，我有些不好意思呢！

母親否決了我的建議，她說：土地公公是保佑你掙錢的，他帶著你去掙錢呀！是鎮宅之神，當然要供在正對著大門的地方。

現在市場上買的雞哪裡能吃？都是飼料加激素餵養大的速成雞，看上去個頭挺大，骨頭還是軟的，輕輕一咬就能咬斷。一狠心把骨頭也吃下去，胃可能都不會疼。

我正準備出門去菜市場買東西，電話又響了。還是母親。真應該給她老人家找份工作，省得她有事沒事，老是打電話來指導我的起居飲食。母親說，得補充說明一下，祭神要用公雞，不能用母雞。我說好的，我去買隻小公雞回來，太大吃不完也是浪費。

母親說：你可以找幾個朋友一起來吃嘛！你總是一個人待著，女朋友都找不到，早晚會得抑鬱症！

天知道我的農村老母親，是從哪知道「抑鬱症」這個詞的。

母親又說：東東你要注意營養，你不知道你現在瘦成這樣，媽媽有多心疼。

我笑著說：好的、好的，我知道啦！我一會順便買些補藥回來，三天一小補、五天一大補。

母親說：沒一句正經的，你現在去買一箱牛奶 、兩斤雞蛋 。記住，一天吃兩個雞蛋、一瓶牛奶。

我說：好、好、好，一定照辦。

我真該買個大點的冰箱，讓母親來的時候幫我塞滿它，好讓我想吃什麼就有什麼、想長多胖就長多胖。可惜我沒錢了，我的錢都用在房子上了，現在肩膀上還壓著上百萬的債。因為債務纏身，我得努力工作，失業的話，連房子也供不起。

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請朋友到家裡來吃飯這種事我不願意做，一來我生性孤僻，討厭高朋滿座；二來不安全，有人開玩笑說，現在最不安全的是人，任何人都有可能成為別人的毒藥。

周末煲老火湯這個習慣已經保持了一年多了。一鍋湯，吃上一整天，省事又有營養。我這就下樓去買材料煲湯，吃一整天！

就算戴著口罩，我也能聞得到，電梯味道怪怪的，不知剛剛噴過了酒精還是消毒藥水。最近這段時間，電梯裡、辦公大樓，到處都是這個味道，難為管理處的工作人員了呀！整天背著酒精罐子到處噴。

我想，萬一我染上病毒，死於非命怎麼辦？為了買這房子，我借了朋友們那麼多錢，萬一死於非命，誰來替我還債？天呀，不行，一會回去得立個遺囑，把我的債權人的詳細資料寫下來。哦，是了，萬一我真的英年早逝，我的保險 金大概可以支付這些私人方面的債務的。至於借銀行的錢，也已經買了保險，到時候，銀行會得到保險公司八成的賠償──這樣，父母只需要還我借銀行那部分錢的百分之二十，就可得到我這套新房子……

樓下天橋旁邊站滿了人，還有兩輛巡警的車，好多個穿著制服的人民警察混在看熱鬧不怕事大的人民群眾中。大家的眼睛望向天空。出什麼事了呢？未必這麼高的樓都有小偷進屋盜竊不成？真是狗肚包天呀有些人。

我這樣問了自己兩句話後，馬上想起父親若干年前，送我到外省去讀書時說的一句話：閒事莫理，閒地莫留。於是我搖搖頭，以故作瀟灑的高姿態，目不斜視地走了過去。

我住在十八樓，一個不吉利的數字──房子到手後，有個朋友小心翼翼地跟我說：你怎麼敢買這一層！

我說：這一層乍啦？

他說：十八層地獄！（一）