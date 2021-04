我就是機器,腳下只管一步一步地向前,積少成多,任重道遠。只要一步一步向前,就會到達目的地。

剛才在亨利‧米勒故居的時候,幾個人趴著柵欄往裡望,看到院子裡靠著山巒的青草地,矗立著一對穿了婚禮服裝的人體模型,很像狄更斯小說 《偉大前程》中那個荒廢的園子,長生不老的新娘被逃婚的場景。

諾婭噓聲道:creepy。令人禁忌吧!

想到阿內絲‧尼恩(Anais Nin),就是米勒在巴黎遇到的那個紅顏知己。阿內絲嫁了個富人丈夫,自己也是作家,深知寫作要有銀子做基礎。她用錢財和信心支援米勒寫作。

米勒後來回憶起巴黎,一句話概言之:I have no money, no resources, no hopes. I am the happiest man alive.──沒有錢,淚汪汪,沒有希望的春天,卻是世界上最幸福的人。

只能說愛情的偉大、人性的偉大。阿內絲欣賞米勒,認為他能寫而有才華,這就夠了。世界上只要有一個人真誠地給你讚美,無論做什麼,都是幸福的事情。總之,米勒有一時期非常想娶她為妻,當然不行,羅敷有夫。所以,這院子裡的婚禮裝束的男女,何嘗不是米勒的情懷嚮往呢?

當然,他不需要假象,他自己都說了,是世界上最幸福的人,有穩定的婚姻,兒女環繞膝下,還有結實的體魄。舊居展示的米勒照片中,他身著T恤衫,精練的身板、俐落的光頭,老而瀟灑。

經過大索爾最有名的那座橋了。這個橋可是馬拉松 的經典之地,比克斯比大橋(Bixby Bridge)有大索爾的金門橋之稱。(六)