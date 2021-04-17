我就是機器，腳下只管一步一步地向前，積少成多，任重道遠。只要一步一步向前，就會到達目的地。

5

剛才在亨利‧米勒故居的時候，幾個人趴著柵欄往裡望，看到院子裡靠著山巒的青草地，矗立著一對穿了婚禮服裝的人體模型，很像狄更斯小說 《偉大前程》中那個荒廢的園子，長生不老的新娘被逃婚的場景。

諾婭噓聲道：creepy。令人禁忌吧！

想到阿內絲‧尼恩（Anais Nin），就是米勒在巴黎遇到的那個紅顏知己。阿內絲嫁了個富人丈夫，自己也是作家，深知寫作要有銀子做基礎。她用錢財和信心支援米勒寫作。

米勒後來回憶起巴黎，一句話概言之：I have no money, no resources, no hopes. I am the happiest man alive.──沒有錢，淚汪汪，沒有希望的春天，卻是世界上最幸福的人。

只能說愛情的偉大、人性的偉大。阿內絲欣賞米勒，認為他能寫而有才華，這就夠了。世界上只要有一個人真誠地給你讚美，無論做什麼，都是幸福的事情。總之，米勒有一時期非常想娶她為妻，當然不行，羅敷有夫。所以，這院子裡的婚禮裝束的男女，何嘗不是米勒的情懷嚮往呢？

當然，他不需要假象，他自己都說了，是世界上最幸福的人，有穩定的婚姻，兒女環繞膝下，還有結實的體魄。舊居展示的米勒照片中，他身著T恤衫，精練的身板、俐落的光頭，老而瀟灑。

●

經過大索爾最有名的那座橋了。這個橋可是馬拉松 的經典之地，比克斯比大橋（Bixby Bridge）有大索爾的金門橋之稱。（六）