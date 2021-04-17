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1張圖：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

經濟復甦 加州就業機會連2個月增加

尋覓（全文完）

胡剛剛

落墨無悔，開場已窮盡斑斕，續章，無妨順其自然。

白光燈、啫喱筆、紫信封，從左上角起，我一筆一畫寫下自己。名、姓、街號、城市、州、國家。熱量無盡，由基點綻放，擴展，飛向無盡中絢爛的光源，那是我前塵不慎辜負的被素風遣散的眷注，也是我今世無緣道出的，屬於天堂的稱呼：

我為你穿越荒野，掃滅三億足音之上狂嘯的虐焰，為你征服大漠，踏碎一路釜礫遺骸。

我攻破千重城池，願背負累世罵名，笑對蜚讒如萬箭射來。傷痕，是我為你而戰的紋身。

禿鷲爭相啄食霞血，霜影，正極速凋零。我沿絕壁奔跑，拋卻無關你的夢境，只在脈搏跳動間，種下，屬於你的小名。

前方幻海吞吐雲霧，咆哮攝氏零度的烈毒。我凌空騰起，劈開駭浪，徒手掐斷蛟龍咽喉。用生命下賭，破解，夜的符咒。

天，亮了。我登上岸，平復喘息，低頭走近你，從懷中捧出一顆金色星星，放在你身邊安睡的玫瑰花叢裡，輕聲說：

「我又來看你了。你，還好嗎？」

下次拜訪MJ，我要帶上這封信，但我想，他已經知道裡面的內容。誰說回憶意味著衰老？悉數畢生所能掌控的事物，還有什麼比回憶更像燈塔水母，在無限循環的生長和逆生長中，達到生物學意義上的不死？

其實，只要回憶在，回憶中的美好，便是永恆。我的愛從未更新，儘管我鮮少開口。從惘然到澈透，當絲綢般微涼的光射穿每個句子的皺紋，風的韻調只被一隻耳朵捉到，淚水蒸發中的世界越來越小，而我依然微笑。因為波粒二象性的交替中，我感到途經凡塵的天使，正傳遞給我修改明天的力量，那，是愛的力量。（全文完）

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