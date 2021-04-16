有一天，我們聊起了以前上學的事，她突然想起了什麼。她說：你還記得石老師嗎？就是突然從學校裡消失了的那個。

我說：記得啊！他當時不是去外地了嗎？

莫菲神祕兮兮地搖搖頭。不，他是去坐牢了。當時學校領導可能是怕事情傳出來，會影響學校的聲譽，就硬是給壓了下來。

我聽得一頭霧水，什麼？他坐牢，他犯什麼法了？

莫菲搖搖頭，我也不太清楚，反正現在還沒出獄呢！

我問莫菲：你是怎麼知道這件事的。

莫菲說，阿明有個朋友的姊夫是監獄 的獄警，有一次阿明、他朋友還有他朋友的姊夫一起出去喝酒，姊夫喝高了，漏嘴說出來的。還說那老傢伙在監獄裡表現得不錯，去年還被評為模範犯人了呢！

這件事出乎了我的意料。我眼前閃過當年他那張時而不苟言笑、時而安之若素的臉。他唯一流露過的慈祥，就是藍彩恩還在的時候。

我說：也不知道藍彩恩現在在做什麼？

莫菲正在喝啤酒，聽我沒頭沒腦地這麼一句話，差點噎住。她說：你怎麼想起她來了？

我搖搖頭說：我也不知道。然後我笑了，誰知道她現在過得怎麼樣呢？

那個時候的我，自覺處在一種一切都剛剛好的狀態裡。我的大學生活一切順利，和夏啟威的戀愛也是。那個時候他已經在學校外面租了房子住，我每個周末都會去那裡與他小聚。和莫菲也是經常聯繫，媽媽的小店經營得挺好，身體也還不錯。從小到大，那種一切都恰到好處、一切都剛剛好的感覺，真是屈指可數，我像珍惜一個易碎的夢一樣珍惜著它。（三二）