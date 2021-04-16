我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／印州FedEx爆槍案 至少5死4傷 傳槍手已自盡

打疫苗仍染疫 金山灣區逾百「突破病例」成病毒線索

娓娓（三二）

桑文鶴

有一天，我們聊起了以前上學的事，她突然想起了什麼。她說：你還記得石老師嗎？就是突然從學校裡消失了的那個。

我說：記得啊！他當時不是去外地了嗎？

莫菲神祕兮兮地搖搖頭。不，他是去坐牢了。當時學校領導可能是怕事情傳出來，會影響學校的聲譽，就硬是給壓了下來。

我聽得一頭霧水，什麼？他坐牢，他犯什麼法了？

莫菲搖搖頭，我也不太清楚，反正現在還沒出獄呢！

我問莫菲：你是怎麼知道這件事的。

莫菲說，阿明有個朋友的姊夫是監獄的獄警，有一次阿明、他朋友還有他朋友的姊夫一起出去喝酒，姊夫喝高了，漏嘴說出來的。還說那老傢伙在監獄裡表現得不錯，去年還被評為模範犯人了呢！

這件事出乎了我的意料。我眼前閃過當年他那張時而不苟言笑、時而安之若素的臉。他唯一流露過的慈祥，就是藍彩恩還在的時候。

我說：也不知道藍彩恩現在在做什麼？

莫菲正在喝啤酒，聽我沒頭沒腦地這麼一句話，差點噎住。她說：你怎麼想起她來了？

我搖搖頭說：我也不知道。然後我笑了，誰知道她現在過得怎麼樣呢？

那個時候的我，自覺處在一種一切都剛剛好的狀態裡。我的大學生活一切順利，和夏啟威的戀愛也是。那個時候他已經在學校外面租了房子住，我每個周末都會去那裡與他小聚。和莫菲也是經常聯繫，媽媽的小店經營得挺好，身體也還不錯。從小到大，那種一切都恰到好處、一切都剛剛好的感覺，真是屈指可數，我像珍惜一個易碎的夢一樣珍惜著它。（三二）

監獄

上一則

大樹與小草

下一則

更燦爛平凡的日子

延伸閱讀

娓娓（二五）

娓娓（二五）
線上教育講座第4場：如何成為大學申請真正的贏家

線上教育講座第4場：如何成為大學申請真正的贏家
線上教育講座第3場：2021年大學錄取趨勢和案例分析

線上教育講座第3場：2021年大學錄取趨勢和案例分析
娓娓（二二）

娓娓（二二）

熱門新聞

史上最昂貴的藝術品「救世主」。美聯社

他花5億買達文西畫作 結果買到助手作品

2021-04-10 12:21

天涯風雨老友情

2021-04-08 03:02
何小芬∕圖

生命中的貴人

2021-04-13 03:02
在墨西哥，吉爾逗弄舔我們臉的牛。（荊棘．圖片提供）

烏鴉之死（上）

2021-04-10 03:02
位於南韓首爾的一張價值千萬的畫作，近日被發現遭人塗鴉（塗鴉處為中央三個綠色色塊）。（取材自Youtube）

以為是互動藝術 要價44萬元畫作 遭路人「塗3筆」

2021-04-08 21:45
海格生前所畫的吊在樹上的死烏鴉。（荊棘．圖片提供）

烏鴉之死（下）

2021-04-11 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫
芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視

芝警槍殺13歲少年影片公布 市長哽咽：難以直視
花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內

花旗宣布將退出13國零售銀行業務 中國、台灣也在內
加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了

加拿大國會開視訊 議員一絲不掛春光外洩糗大了
鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...

鑽戒哥一次拿出五枚鑽戒求婚 女友的回答是...