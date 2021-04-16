忘記自己，我想是說不要為了苟且而生活。

要說他們這夥人有誰最令人羨慕，還當屬亨利‧米勒。因為他不但寫出曠世巨著，而且還非常瀟灑，就是窮得那樣，女友也沒斷過，性愛更是繁榮蓬勃，蒸蒸日上。還有長壽，活到九十幾歲，關鍵是活到老，溫柔到老。歲月滄桑，依舊溫柔如初。

說到窮得叮噹亂響，他們這一夥人基本上都跟飢餓相連。亨利‧米勒的《北回歸線》裡，更是什麼都跟吃聯繫上。你看他的那些比喻：「把語言繡在地球的腸子上」、「甲狀腺似的眼睛、米其林式的嘴唇，說話聲音像碗豆湯。」

大索爾跑馬如果論難度，絕對是最後的選擇。因為全是山道，而且是盤山路。遠遠望過去，山路在山澗中蜿蜒，坡度呈等級上升了再上升。

望到遠處那樣彎彎曲曲的盤山道呈梯形上升，心裡忍不住倒吸一口氣，這是在自虐嗎？想起幾個人昨天開車探路時的玩笑。

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像亨利‧米勒這樣彈盡糧絕，食不果腹，還是要寫，只能寫，因為任何別的什麼都打動不了他的心，或者說是對自己的褻瀆。如果人的生命分為精神、肉體和社會性，那麼他們無疑是把精神凌駕於所有的其他之上，坦蕩真誠。「所有的話要講的人都可以在這裡講，無須署名。我們要詳盡地描寫我們所處的時代。世界將在未來一千年裡，依靠我們的書生存，它洋洋灑灑，無所不包。」

聽著自己的腳步劈啪踏在山間的路上，腦子裡胡思亂想著。

「我把一切都簡化了……我要扔掉所有的錢，我要錢有什麼用？我是一部寫作機器，擰上最後一顆螺絲釘，機器便運轉。我與機器之間並無間隙，我就是機器……」（五）