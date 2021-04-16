所以什麼是真正的孤獨。有些人在生命中如此重要，他們貫穿了整台劇 目，卻無須策劃、無須參演、無須撫掌，只要在場，便已足夠。當有一天，在場也成奢望，多少唱段與台詞擲入真空，隔絕了賴以動情的傳播介質，於是終局被拉長，無限拉長，拉長到徹底的永遠，希望，再也不能返場。從MJ的歌聲中，我聽到了他彼時的孤獨、我彼時的孤獨、我此刻的孤獨，還有我今後無期的孤獨。

寒窗苦讀的孤獨、觥籌交錯的孤獨、萬家燈火的孤獨、同床共枕的孤獨、柴米油鹽的孤獨、登高望遠的孤獨、疲於奔命的孤獨、行屍走肉的孤獨、一呼百應的孤獨、求告無門的孤獨、喋喋不休的孤獨、相對無言的孤獨，快樂不能被分享的孤獨，憂傷也不能被分享的孤獨，交心不敵交易的孤獨，失去一個人，勝過失去全世界的孤獨。

如果這是信仰的代價，那麼請暗殺我感知第一次孤獨前的背影。我要在完整的孤獨裡沉淪，印證我完整的宿命。

大學畢業，我隻身赴美留學。精簡行李的時候，我捨棄了諸多貼身物品，為給一本印有銀河系圖案的剪報留出席位。那年，剪報十二歲，磨砂扉頁上的名字，是我十二歲時用金粉圓珠筆屏息描出的，MJ的名字。

我告訴父母我愛他，他們說這不是愛，長大後你會懂得什麼是愛。而今數十載已過，再無人予我半分相似的感覺，於是我明白，這就是愛──愛是一種感覺，是MJ在Give Into Me裡，用近似哭泣的嘶吼向世人宣告的領悟。

其實，我一直尋找的，何嘗不是一雙眼睛給我的全新、全盛、全速、全息的悸動？它鐫骨銘心，不可複製，它像非零即一的二進制，要嘛永不出現，要嘛只有一次──1995年的夏天，我沒有錯過，我早應停止搜索。（二三）