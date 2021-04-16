可樂王／圖

陸續有客人進來，大家都議論紛紛。乾瘦的王經理終於來了，神情倉皇走上酒館的小舞台宣布說：「對不起，城中區今晚十點開始戒嚴，請大家早些離開。謝謝各位。」

他對蘇珊使個眼色。她上台拍拍手說：「大家聽到了，晚上要戒嚴，在此不宜久留。但是現在離十點還有兩個多鐘頭，我們要做什麼？我們該做什麼？」

她舉起杯子，客人紛紛隨著舉杯。有人輕聲說：「我們乾了。」又有人彼此碰杯說：「不，我們拚了。」

「對，我們拚了。」蘇珊帶頭唱起飲酒歌，大家跟著唱。到處都是監視者，酒館裡不能說沒有。雖然到處都是監視者，到處也都是被監視者，他們仍然縱情暢飲。蘇珊一曲接連一曲，聲調更婉轉直上，唱到慷慨激昂處，客人紛紛落淚。一直到王經理在旁邊猛打手勢，她才停止。一位客人臨走還緊緊握著她的手說：「是的，我們拚了。」

等到客人都走完，乾瘦的王經理對蘇珊連連鞠躬說：「沒有想到妳這麼嬌小，歌聲真有魔力。這樣的晚上還能讓客人盡興，真不容易、真不容易。」

蘇珊不能不苦笑了。雖然讓人盡興並不見得是她的本意，王經理的稱讚總不是壞事。可是想起今晚在城中廣場被送上絞刑架的三人，她就不免非常難過。這是什麼樣的可怕世界！

王經理連聲催促大家離開酒館。酒保東尼說他可以留下來鎖門，王經理卻說不用。東尼說：「王經理，你怕什麼？怕我去救誰？」

王經理苦著臉說：「不要這麼說好不好？他們三人中有一位是我的同窗好友，你以為我的心裡會好受嗎？不能去想，走走走，都回家吧！」

他們都往城外的方向走，只有蘇珊向眾人道別，往另外一個方向走去。今天小均提到他的祖父，恰觸到蘇珊的痛處。小均只知道祖父是個奉公守法的好警察 ，無辜被人陷害。但是她從未對小均講，究竟是誰害了父親。多少年過去了，無論她多麼努力，多少次通過時光隧道去尋找父親，始終不能為父親平反。想到這裡，蘇珊就痛心疾首。

父親的案子多年不能平反，就是因為有幾位固執的城委，堅持法律條文不肯通融。蒙罕城是惡人的城市，法律保護惡人多於警察。父親明明是為了保護人民殺死壞人，卻被認為執法過當，判處死刑，事後這些固執的城委仍然不肯認錯。人都死了，他們連一紙特赦書都吝於頒發。可是剛才聽老劉說，今晚被阿炳送上絞架的反對派城委，也包括這些城委中的一位，又怎麼說呢？

或許這就是阿炳的魔力所在。他不見得站在正義的一方，但是他的手段狠辣，有時不免讓人稱快。那些讚美阿炳的人慢慢就像陷入漩渦，越陷越深。蘇珊告訴自己，無論如何，不能相信阿炳那一套，人間還是有公義在。

她轉入小巷，再度聽到歌聲。今晚低沉的男聲特別悲哀，到最後變成近乎嗚咽的聲音。蘇珊聽不下去，摀住耳朵快步走。她的腦海裡面的絞刑架始終徘徊不去，嗚咽的聲音變成絞架上的嘶喊，逼得她簡直要發瘋。好在不久回到家門口，小均已經站在門口等她。看到兒子，她的心安頓下來。

「小均，你還沒有睡。」

「媽，你看到絞刑了吧？」

「沒有，我才不會去看這種殘忍的死刑。」蘇珊一把拉住小均把門關上，將那悲哀的歌聲關在外面。「小均，這城斷斷不能住了，明天我們就搬。」

「又要搬家，搬到哪裡呢？」小均說：「學期還沒結束，我還要交個報告給李老師。」

「明天我到你的學校去，我會替你請假。」

蘇珊坐下來，點燃一根香菸。小均坐在她旁邊，細聲說：「媽，我不想搬家，我們留在這裡好不好？」

她知道兒子為什麼不願意搬家。這學期他好容易交了一個好朋友，兩個死黨整天混在一起。蘇珊拍拍小均的頭。「放心，我們不會搬。剛才我是一時氣憤不過才講搬家。你喜歡這學校，我們就留下來。」（二）