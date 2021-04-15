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1張圖：美3142萬人確診 已施打1億9479萬劑疫苗

舊金山蘇諾瑪縣39人打新冠疫苗後 驗出陽性

娓娓（三一）

桑文鶴

他口氣幽幽地提起一些往事，他提起小城的橋、小城的圖書館，提起我們的中學。我一下子變得很緊張，因為我怕他突然提起藍彩恩。

他卻沒有。走到立交橋上的時候，他突然停了下來。面對橋下川流不息的車流，他轉過身，把我攬入了他的懷裡。他說：小可，你做我的女朋友吧！我會對你好的。

比起請求，這更像是命令。因為他不容分說就吻住了我。我在一絲辛辣的酒精氣息裡，告別了我的初吻。

那一年的平安夜，我第一次沒有在宿舍裡過夜。面對夏啟威，我緊張極了。但他很是溫柔，也沒有如我一般的慌亂。躺在他懷裡醒過來的時候，我覺得自己幸福極了。

那年的寒假，我們倆是一起回的家，莫菲和阿明來火車站接我們。那個時候，莫菲和阿明也成了一對。阿明開著車，帶著我們穿梭在故鄉小城的大街小巷裡。

莫菲坐在副駕駛座上，阿明一邊開車一邊說：你們在大城市裡待習慣了，現在回到小城裡來，是不是覺得街道也變窄了、樓也變矮了。

我笑著說怎麼會。我身邊的夏啟威緊緊地握著我的手，眼神盯著窗外。那個時候他已經開始了一份實習的工作。我可以在家裡待滿整個寒假，可他因為實習工作的關係，卻只能待兩個星期。

我帶他見了我媽，我告訴我媽我們在談戀愛。我媽有些驚訝，也認出了他就是以前常來買東西的孩子，他忙前忙後搬東西卸貨的樣子，讓我媽對他的印象不錯，晚上還留他一起吃了一頓飯。

他回到G城以後，我就幾乎每天都去找莫菲。麵館生意太好，她也只有在晚上打烊以後，才有時間和我聊聊。（三一）

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