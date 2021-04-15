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大索爾的春天（四）

凌珊

就像凱魯亞克在《大索爾》中的描繪：永遠都能記得大索爾小溪邊的日子，卻不會記起米高梅電影公司購買他寫的書那天。「走進蒙特利那籠罩著藍色薄霧的夜色中，我覺得自己像羽毛一樣輕盈、像百萬富翁一樣開心。這裡真美，尤其是抬頭向北望去，只見無限遼闊的海岸線蜿蜒綿長，內陸的山脈在靜靜飄蕩的雲朵下做著美夢。」

無怪亨利‧米勒迷戀這裡啊！有人問亨利‧米勒大索爾有什麼，他答，什麼也沒有，除了大自然。但是他的後半生卻幾乎都在這裡度過。昨天我們還特地去了他的紀念圖書館看看，可惜關門。幾個人從柵欄縫隙中往裡瞧，看到的除了森林，還是森林。諾婭機靈地把門口的「Closed」牌子翻轉過來，成了「Open」，抱著「卡擦」照相。

我想亨利‧米勒會高興看到這種情景。這很符合他的觀念，就是不理那套，專門跟所謂的傳統對著幹。所謂：「禁忌，說到底只是歷史的殘留物，是一些腦袋破掉的人想出來的東西。你或許可以說，是一些可怕的人想出來的東西，這些人缺乏生活的勇氣，卻道貌岸然地活著，還想把這些東西強加於我們。我眼中的世界，這個文明的世界，是一個很大程度上沒有信仰的世界。對現代人有影響的信仰，都是不真實和偽善的，都是和這些信仰的創始人的本意背道而馳的。」

這就是偉大的靈魂能帶給人的激動。去除心中的疑慮，正視世界、正視自己。

亨利‧米勒博物館門口的牌子上印著他的一段話：Develop an interest in life as you see fit, the people, the things, literature, music...

譯成中文就是：「按你的喜好發展興趣，無論是事物，還是交往的人，大千世界如此豐饒，去開掘富饒的寶藏，跟美麗的靈魂和有趣的人在一起。忘記自己。」（四）

博物館 電影 圖書館

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