也許寫作並非為了銘記，而是為了遺忘。筆管是記憶的出口，出口成章，轉移舊事超載的重量。倘若寫後仍難以釋懷，我會變本加厲地寫，寫到面如死灰、心如止水。這樣，我拒絕遺忘的人，才能在我逐寸拭亮的心鏡中，全然現身。

所以什麼是真正的內疚。我以為依戀的實體務必觸手可及，以為良賈深藏的祕訣在於與世沉浮，卻不知我的懦弱導致了太多以求全為名的虛度。悉數百結在我記憶中的成分，包含全部與MJ關聯的細節、部分與我關聯的細節，以及挖空心思才夠得上屈指可數的、與他自身關聯的細節。我對百結的依戀，本質上，是鴕鳥心態下的得過且過和自欺欺人。

必須承認，我期待的愛是我自定義的愛，它無關時空、無關溝通、無關生死、無關虛實。它不會稀釋、不會變質、不會中斷，不會消逝。它不屬於理性分析的少數派，也不屬於感性選擇的多數派，它屏蔽了煙火氣，是我的獨家版權，只不過它靜候已久，靜候我剝離羞恥、躊躇、慍怒、不安，唯剩純粹的坦然。

所以什麼是真正的痛苦。沒人知道MJ以怎樣的痛苦，來承受世俗對他的不公，就像沒人知道我以怎樣的痛苦，來承受離別給我的考驗。多少年，我對MJ惜墨如金，除非應了Who Is It所說：I can't take this stuff no more.無法擔負更多，一次又一次，MJ把孤獨釋放進歌曲，懷著對戴安娜‧羅絲隱祕如初的深情，繼續前行。

戴安娜離開過，她的離開是逗號，至少她有回到MJ身邊的可能。但MJ的離開是句號，他留下的可能，至多意指愛他的人癡心悲心、赤烈蒼白的祈求：今宵，願君入夢。（二二）