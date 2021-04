也許寫作並非為了銘記,而是為了遺忘。筆管是記憶的出口,出口成章,轉移舊事超載的重量。倘若寫後仍難以釋懷,我會變本加厲地寫,寫到面如死灰、心如止水。這樣,我拒絕遺忘的人,才能在我逐寸拭亮的心鏡中,全然現身。

所以什麼是真正的內疚。我以為依戀的實體務必觸手可及,以為良賈深藏的祕訣在於與世沉浮,卻不知我的懦弱導致了太多以求全為名的虛度。悉數百結在我記憶中的成分,包含全部與MJ關聯的細節、部分與我關聯的細節,以及挖空心思才夠得上屈指可數的、與他自身關聯的細節。我對百結的依戀,本質上,是鴕鳥心態下的得過且過和自欺欺人。

必須承認,我期待的愛是我自定義的愛,它無關時空、無關溝通、無關生死、無關虛實。它不會稀釋、不會變質、不會中斷,不會消逝。它不屬於理性分析的少數派,也不屬於感性選擇的多數派,它屏蔽了煙火氣,是我的獨家版權,只不過它靜候已久,靜候我剝離羞恥、躊躇、慍怒、不安,唯剩純粹的坦然。

所以什麼是真正的痛苦。沒人知道MJ以怎樣的痛苦,來承受世俗對他的不公,就像沒人知道我以怎樣的痛苦,來承受離別給我的考驗。多少年,我對MJ惜墨如金,除非應了Who Is It所說:I can't take this stuff no more.無法擔負更多,一次又一次,MJ把孤獨釋放進歌曲,懷著對戴安娜‧羅絲隱祕如初的深情,繼續前行。

戴安娜離開過,她的離開是逗號,至少她有回到MJ身邊的可能。但MJ的離開是句號,他留下的可能,至多意指愛他的人癡心悲心、赤烈蒼白的祈求:今宵,願君入夢。(二二)