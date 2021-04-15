可樂王／圖

這幾個月在蒙罕城的大街小巷，都可以聽到奇怪的歌聲，尤其在深夜裡，低沉的男聲特別清晰。誰也不知道是什麼人在唱歌，一遍又一遍敘述著愛情的狂喜和生命的消逝，有時洋溢莫可言喻的幸福，有時充滿無法排遣的悲哀。一直到深夜，聲音才逐漸消逝在霧氣裡。

每天蘇珊從家裡走到她駐唱的小酒館，即使不是深夜，在迂迴小巷裡，仍然會聽到歌聲。她不知道是否真的聽到歌聲，還是她的想像，雖然盡量不多想，但悲哀不知不覺住進她的心裡，要等到第二杯或三杯威士忌才逐漸化解。胖酒保東尼仔細觀察她，再替她斟一杯酒。

「還在想那夜半歌聲？真大膽，這個反革命。」

「你說什麼？」蘇珊很驚異：「是反革命歌曲？你聽出歌詞說些什麼？」

東尼說：「天底下沒有中立的東西，不是革命，就是反革命。歌頌愛情就是反革命，尤其是已逝的愛情。」

蘇珊知道東尼故意激她開口，讓她紓解心情，暗中感謝他的好意：「你說得對，歌頌愛情就是反革命。尤其敢在深夜，大街小巷這樣亂唱，實在太過分了。」

她將杯中的威士忌一飲而盡。東尼不再給她斟酒，大聲說：

「炳妖的部下都是幹什麼的？抓個反革命吊在城門口，給大家瞧瞧！」

東尼敢這樣大聲嚷嚷，也是因為他知道時候還早，酒館裡一個客人都沒有。但是他錯了，居然有位客人從酒館陰暗的角落，很快衝到門外。東尼和蘇珊面面相覷，東尼口吃說：「他……他從哪裡鑽出來的？」

「不知道。」蘇珊說：「我去看看。」

她追到酒館大門外。正是黃昏前半明半暗的尷尬時分，蒙罕城的惡人還沒成群結黨出動，好人卻早已躲藏起來。巷子裡靜悄悄的，什麼人都沒有。剛才那位客人的動作真夠快，或許她看走了眼？

蘇珊故意避到路旁屋簷下，仍然沒有看到任何人。太陽落下的那一刻，突然捲起一陣風。她正要回酒館，身旁閃出一個人，低聲對她說：「跟我走。」

蘇珊一半期待有人會攔住她，便跟隨那人走到巷口的旅行社。那人推開那棟磚房旁邊的側門讓蘇珊進去，自己也趕緊進來關上門。蘇珊說：「不是告訴過你，不要來找我嗎？」

「妳說沒事不要來找妳，但現在有大事了！」那人把衣領翻開來，露出童稚的面容。「同學告訴我，今天下午，炳妖的部下在城中心廣場搭起絞刑台，而且有三個繩圈，看來要處死一批人。」

「這些混帳東西又要處死誰？」

「不知道。媽，我們該怎麼辦？要不要去救？」

蘇珊急忙說：「小均你不要胡鬧。我們怎麼救？而且也不知道他們處死誰。」

「媽，不管是誰，我們都應該去救。」小均說：「同學都說這炳妖太過分，大家都忍無可忍，一定要推翻他。」

蘇珊說：「不必聽同學胡言亂語，人心隔肚皮，你不知道他們講話究竟是有意還是無意。」

「要是祖父還在，他一定會採取行動。」

「不要亂講。你先回家，晚上不准出去。」

蘇珊把小均趕回家，自己回到酒館，心情仍然七上八下。什麼時候蒙罕城竟變成這樣，動不動就處決人，今晚不知誰要冤死在絞刑台上。

算算炳妖占據蒙罕城已近一年。自從他第一次攻陷蒙罕城後殺戮無算，中間炳妖似乎病了，帶部眾離開過一陣。大家以為他不會回來，正在慶幸，不料炳妖第二次占據蒙罕城後更變本加厲，這次他似乎無意離開，屠殺的人更多。

胖酒保東尼關心問她：「剛才是小均來找妳？他還好吧？」

蘇珊說：「沒什麼好，炳妖又要處死一批人。我叫小均趕快回家。」

「這混帳東西！」東尼咬牙切齒說：「炳妖就見不得市民過幾天好日子。無論惡人、善人、真人、幻人，只要不順從他的意思，統統被他送上絞架。」

這時有人進酒館來，樂隊的吉他手老劉進門就大嚷：「不好了，三位出名反對阿炳的城委今晚都要處死！再下去，反對派的城委都沒了，誰還敢反抗他？」（一）