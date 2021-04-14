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金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

娓娓（三○）

桑文鶴

我不知道該說什麼才好，只能不好意思地笑笑。我們圍著操場走了幾圈，期間有認識夏啟威的同學過來，開玩笑地問他我是誰。他攬住我的肩，說我是他的妹妹。

天色很快就徹底暗了下來。他帶我去食堂裡吃了飯，又問了我的宿舍電話。後來在公車站送我上車前，他說：我會給你打電話的。

我有點落寞地上了車。透過車窗，我看見站在站牌下的他正對我笑著揮手。他的笑還是那麼好看。青澀的少年感漸漸褪去，取而代之的是胸有成竹的男人氣息。我一直期盼著他能主動提起幾年前的那個吻。只要他把時間撥回到那一天，我就有勇氣承認：是的，你一直都是對的。這麼多年來，我還是一直都在喜歡著你。

公車在夜色裡載著我回到了我的學校。他沒打電話來，第二天，還是沒有。我開始愚懦地決定接受現實的時候，他突然出現在了我的宿舍樓下。他在樓下大聲叫我的名字。我在其他女生羨慕的眼神裡，一步步地從宿舍樓裡出來，走向樓外面微笑著等待著我的夏啟威。

自那以後，他每個禮拜都會來找我。有的時候，實在太忙，不能陪我待很長時間，也會來見我一面，和我說一會話才走。我周圍的同學都以為他就是我的男朋友。班裡原本對我有意思的一個男生，也因此放棄了對我的追求。我的生活一下子有些別開生面。我覺得，夏啟威也在慢慢地喜歡上我。

升入大二後的那個冬天，有一天夏啟威來找我。他的神色有些異常，後來我才意識到他是喝了點酒。他帶著我離開了校園，我們在燈火通明的大街上走了很久。（三○）

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