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斷夢（全文完）

林弗沙

因為不管如何，生活是滾滾向前的，而病體還是得食五穀雜糧、沾人間煙火，日日如此，無法停滯。

停滯時恐怕就是歸西之日了，她知道。而她嚮往的死亡方式是在酣睡中自然逝去，肉身幻化成一水滴，溶入百川，再流進大海，無驚無懼。然而嚮往歸嚮往，她能如願以償嗎？她無從得知，只清楚一點──生老病死，她無一能左右，尤其死亡。

可還有一點她能左右，就是，她這段日子從心所欲，徹徹底底不去看病了。不是任性，她說，是解放自己。這年歲了，無須桎梏加身，所以束縛一解，便病也由我、死也由我。女兒們心中不忍，她自己倒堅定，對她們說：「醫生開的止痛藥還很多，不舒服時可以吃的，別擔心。」

所以雖然時有腹脹之感，胃口也大不如前，可她想日子也就這麼過了，不算苟延殘喘。那夜，她與小女兒重看經典舊片《音樂之聲》（《真善美》），樂聲繚繞中她望望女兒，心安了，知道自己還是幸福的，有家人陪伴左右。於是乎層層疊疊的心結也豁然解開：她終究是與天地妥協了，順竟敢恩、逆境接納。一切皆天命。是的，即使她一直認為先生的逝世不可思議，不了解生命何以能在剎那間那般慘烈地終結，但她認了，那是天命。

影片長，她看了大半，有點睏了，便說要回房睡去。女兒陪她進房，看她安安穩穩躺下，笑說：「做個好夢。」她也笑了，回說：「一定的。」旋即沉睡，一逕尋覓夢鄉去了。

至於那夜究竟有夢沒有，已無從得知。那夜，她在酣睡中寂然逝去，那般安詳平靜，完全如她所願，以再自然不過的方式壽終正寢，沒掙扎，亦沒不捨。（全文完）

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