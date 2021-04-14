我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山提前擴大開放 16歲以上居民可接種疫苗了

尋覓（二一）

胡剛剛

莫大的恐慌間歇性嚙噬我的神經，每回刺痛，百結兒時的面孔都在夢中恰到好處地淺笑：「我還小，你不要長大，也不要變老。」

體育課自由活動，勁風捲光了我手中蒲公英的種子，我原地蹲下，沿中線掐開花莖。漿汁流出空心管，滴在蓮座般鋪展的匙形葉片上。等羽狀淺裂塗滿乳白色血跡，我把花莖平放入石磚縫，蓋上土塊，完成簡易葬禮。

「你在幹什麼？」百結納悶。

我眨眨眼：「實踐刻舟求劍。」

其實，百結的死遠早於我看到他結婚照的時刻。小學畢業典禮那天，我已經被自卑衍生的潔癖所驅使，放棄了對他的終身訂閱制。我將他的初態一次性買斷，用大寫的慾望填充他的軀殼，祕製成我專寵的木乃伊。從此他不會腐朽，也不會再生。

這種買斷，成為我長期以來按兵不動的藉口。可我終究擔憂概率甚微卻絕不為零的風險──內衛星一旦與行星距離小於洛希極限，便意味著解體、化作行星的環，或者，撞向行星，玉石俱焚。於是我喬裝成一時衝動的盜墓者，親手摧毀了童話時代的瓦棺篆鼎，讓拖延太久的結局回歸開端──踏入黑洞視界，時間減緩，我在宇宙面前凍結，宇宙在我眼中隕滅。

……想起周叔叔的解夢。不留情面的點撥再次穿過鼓膜直達自尊。傷口失血過多，正滑向陰府邊界。或許周叔叔是對的，搖搖欲墜的姓名下，夙諾早已白骨化，懸崖深處的悸動試圖借屍還魂，如同，君臨玄牝之門。

艱難的領悟，不適、不捨，卻不得不。我想重新為百結撰文，一篇日後讀多少遍也不會覺得倉促的悼文，為的是不再為他撰文。（二一）

➤➤➤尋覓（二○）

上一則

意想不到的收穫

下一則

「貨郎圖」反映民生百態 根本是宋代「幼兒髮型大展」

延伸閱讀

風水是精神實踐的活動

風水是精神實踐的活動
再讓查克史奈德拍超英電影？華納高層：我們很興奮

再讓查克史奈德拍超英電影？華納高層：我們很興奮
尋找外星生命 非火星不可？

尋找外星生命 非火星不可？
極大望遠鏡發現120億年前宇宙網 數十億矮星系現蹤

極大望遠鏡發現120億年前宇宙網 數十億矮星系現蹤

熱門新聞

史上最昂貴的藝術品「救世主」。美聯社

他花5億買達文西畫作 結果買到助手作品

2021-04-10 12:21

天涯風雨老友情

2021-04-08 03:02
疫情下博物館採取客容量限制，讓個人的觀展經驗十分特別，更能與藝術作品靜心交流。Getty Images

世界OnAir／熬過疫情寒冬 紐約藝術工作者現在可好？

2021-04-06 17:29
蔣勳之父二十六歲攝於西安。（圖片提供．蔣勳）

父親

2021-04-06 03:02
位於南韓首爾的一張價值千萬的畫作，近日被發現遭人塗鴉（塗鴉處為中央三個綠色色塊）。（取材自Youtube）

以為是互動藝術 要價44萬元畫作 遭路人「塗3筆」

2021-04-08 21:45
在墨西哥，吉爾逗弄舔我們臉的牛。（荊棘．圖片提供）

烏鴉之死（上）

2021-04-10 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打

美叫停嬌生疫苗 6女爆血栓 1死1病危 南非也停打
已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌

已打嬌生疫苗該怎辦？醫學專家籲無須驚慌
魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光

魔鬼食譜外洩 59歲天王劉德華不老秘方全曝光
家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金

家有6至17歲孩童 7月可領3000元兒童抵稅金
拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見

拜登上任即派摯友訪台 近半世紀罕見