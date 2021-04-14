莫大的恐慌間歇性嚙噬我的神經，每回刺痛，百結兒時的面孔都在夢中恰到好處地淺笑：「我還小，你不要長大，也不要變老。」

體育課自由活動，勁風捲光了我手中蒲公英的種子，我原地蹲下，沿中線掐開花莖。漿汁流出空心管，滴在蓮座般鋪展的匙形葉片上。等羽狀淺裂塗滿乳白色血跡，我把花莖平放入石磚縫，蓋上土塊，完成簡易葬禮。

「你在幹什麼？」百結納悶。

我眨眨眼：「實踐刻舟求劍。」

其實，百結的死遠早於我看到他結婚照的時刻。小學畢業典禮那天，我已經被自卑衍生的潔癖所驅使，放棄了對他的終身訂閱制。我將他的初態一次性買斷，用大寫的慾望填充他的軀殼，祕製成我專寵的木乃伊。從此他不會腐朽，也不會再生。

這種買斷，成為我長期以來按兵不動的藉口。可我終究擔憂概率甚微卻絕不為零的風險──內衛星一旦與行星距離小於洛希極限，便意味著解體、化作行星的環，或者，撞向行星，玉石俱焚。於是我喬裝成一時衝動的盜墓者，親手摧毀了童話時代的瓦棺篆鼎，讓拖延太久的結局回歸開端──踏入黑洞視界，時間減緩，我在宇宙面前凍結，宇宙在我眼中隕滅。

……想起周叔叔的解夢。不留情面的點撥再次穿過鼓膜直達自尊。傷口失血過多，正滑向陰府邊界。或許周叔叔是對的，搖搖欲墜的姓名下，夙諾早已白骨化，懸崖深處的悸動試圖借屍還魂，如同，君臨玄牝之門。

艱難的領悟，不適、不捨，卻不得不。我想重新為百結撰文，一篇日後讀多少遍也不會覺得倉促的悼文，為的是不再為他撰文。（二一）

➤➤➤尋覓（二○）