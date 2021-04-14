你要把我們開到哪裡？有人半開玩笑、半認真道。

你們不是要跑馬拉松 嗎？司機也很認真。

是二十一邁，如果我們想跑馬拉松的話，難道不會去坐到馬拉松的大巴嗎？車上的人也不甘示弱。

美國 人的集體主義思想，還是第一次這麼整齊劃一。

起個大早並不是要遲到的。司機後面的男人說。

好像還嫌我們不夠折騰。我旁邊的老美女抱怨道。

因為這條路是唯一的路，又是單行線，沒有迴轉的餘地，錯過了只能往前開。一直往前開，越開離得越遠，車上的人也躁動如蟻。

終於司機忍不住了，說：我保證給你們開到正確的地方還不行嗎？

多開了半個多小時後，終於看到前邊一塊空地，一夥人車擁雜的地段。先去問問吧！司機還是不確切的樣子。打開車門，他大聲問站在那裡的人：這裡是跑馬拉松的，還是二十一邁？

那人彷彿也給問矇了，左顧右盼一下，只好問身邊的其他人。

坐在車上的老美們真要發飆了，天，有這樣的義工嗎，難道沒有人培訓一下嗎？連自己在哪個位置，都要問別人才知道嗎？

群情激憤之中，大家注意到車窗外的大幅長條，上面拉著字元：大索爾國際馬拉松比賽起點。

確認了，這裡是馬拉松起跑點。

想起前一天到賽跑總部拿資料和運動服，滿目都是這個標籤，藍色的天空下，配著黃色的大索爾字母。看來，我們與馬拉松真是有緣呢！怎樣都要再看上一眼。車上的人嘀咕著，看那下面的人興高采烈拍照留念。

外面依然黑乎乎一片，大索爾的天空下，只有起跑線的地方才發出一陣燈光閃爍。

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總算到了正確的起跑點，一行人魚貫下車，我則趕緊找廁所。剛才給司機開錯路憋了一路，如今覺得天下最好的地方就是廁所了。亨利‧米勒的話吧，最適意的事情是尿尿，聽嘩嘩的尿聲（好了，米勒先生，明白你的意思了，等下再回頭聊你）。

還好，廁所那裡人還不多，也還乾淨，這種流動廁所簡易方便，但是不適合長久使用。等到臨起跑時，回頭再上第二遍的時候，已經有人掩鼻而出了。不是有人說嗎？電影 裡動不動成千上萬人的戰爭場面，有沒有人想到如廁的問題。這麼多的人如何上廁所，難道不更是個現實緊迫的問題？

美國這方面算是有經驗吧！奧斯丁夏天那麼熱，跑步路上的簡易廁所稍有味道，很快就有人來清理，再經過時，就是清爽宜人的味道了。這是題外話。

說回跑馬，接下來等待起跑的這段時間，有食物、飲料可以享用，也有人帶領做瑜伽，伸展四肢。夜幕下一片人海中，各人伸展腰肢也算是一景觀。

天邊慢慢泛白，四月的大索爾清晨慢慢在身邊展開。大索爾馬拉松無愧有多年組織經驗，跑步之前伸展瑜伽這一項就很不錯。之後有集體保存衣物處，可以輕裝上陣，跑完後到終點，憑號拿回自己的東西。

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大索爾的晨霧當中，跑者開始了他們的征程。

有道是：想跑步，就去跑個一兩里；如果想體驗另一種人生，就去跑馬拉松。什麼意思？就是跑個一兩里隨意即可，真想體驗要跑馬拉松，就是身體力行去感覺，甜酸苦辣全部上線。

山間路上，大索爾的土地真實地在腳下伸展。跑鞋踏上去，柏油地面的黑白小石子都如此真切。你在一步一步丈量，用腳步撫摸大地山嵐。昨天開車飛馳而過的地方，現在卻亦步亦趨踏過。路邊的小花也那麼親近，黃色的野花搖曳著一片片鋪滿原野。如果你要停下聞一聞，也是可以的。

真實地跑起來後，心情也跟著輕鬆起來。想起前邊乘車的經歷，一車人為什麼那麼緊張，也是現代人的表現一種吧！擔心遲到。其實如果不在乎成績，就是單純地跑步，也許就不會有那麼多患得患失？那麼問題來了，擴展一下，就是人生的路程如果不在乎輸贏，是否就到達了另一個境界？

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峽谷裡的風景卻讓你以為到了電影《阿凡達》的場景地。綠草如氈，每一座山丘都是綠茸茸的精神抖擻，間或跳躍的粉色和橘色小花被綠色包容著。

陡然向上鋪展開來夢幻般的海邊草地，牛群在那裡優雅地吃草，背景裡一望無際的蔚藍色太平洋舒展遼闊。（三）

➤➤➤大索爾的春天（二）