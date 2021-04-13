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1張圖：全美已施打1億8962萬劑疫苗 逾2成完成接種

密西根太早解封慘兮兮 CDC：須重新封鎖避疫

娓娓（二九）

桑文鶴

她朝我擺擺手，回去吧！她說，記住我說的話。

我望著她的背影，覺得時間真的是個可以改變人的東西。即使僅有短短一年的時間，莫菲已經變得比以前更自信、更成熟。她似乎已經找對了她的方向，並為之而努力了。

我大學畢業的那一年，莫菲的麵館已經開到了第五家。對比起我和夏啟威來，她已經是個實實在在的小富婆了。

3

我第一次去夏啟威的學校，是在莫菲離開後的第三天。我猶豫了一個早上，終於在中午的時候才決定去找他。我翻出了自己最喜歡的連衣裙，又拜託舍友幫我化了一個淡妝，然後坐公車到了他的大學。我不知道夏啟威具體在哪個宿舍，他的大學校園也遠比我想像中還要大。我在校園裡找了很久，問了不少同學，才找到了他們系所在的樓。可我去的那天正是個星期六，樓裡沒有多少人。天色也已接近黃昏，我筋疲力盡地坐在台階上，覺得自己真是失敗。

不知道過了多久，我聽見背後有滴滴答答下樓的聲音。我連忙窘迫地站起來，拍掉自己裙子上的土。

小可，譚小可。背後的那個人叫我。

我回過頭去。他就在那裡。夏啟威，已經三年未見的夏啟威。也許是大學生活讓他如魚得水，他的身材顯得更挺拔了。

他從頭到腳打量了我好幾次，眼神裡帶著藏不住的驚喜。譚小可你怎麼，怎麼一下子長大了呢？他笑嘻嘻地說，你什麼時候來的？怎麼也不提前通知我，我好去火車站接你啊！

我緊張地呼出一口氣，說：我坐公交車來的。我的學校離這不遠。

他像是半天才反應過來一樣地說：哦對，你已經上大一了。那你怎麼這麼久都不來找我呢？（二九）

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