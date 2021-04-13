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密西根太早解封慘兮兮 CDC：須重新封鎖避疫

斷夢（五）

林弗沙

然而先生出事後，她心智忽然堵塞不通，看到的是半空，且危機重重。因為──水杯可能傾倒，水可能流出杯外，點滴不剩。

所以可能的話，她得定下心來，把水杯放好，讓水回升至半滿狀態。而杯中水若不蒸發，運氣好的話，或能達至全滿。她自忖這麼想並非自欺欺人，而是──醫學發展如此之快，大女兒的抑鬱症、兩孫子的自閉症說不定就得以痊癒，不是嗎？

至於她自己，近日食慾不振、味覺大變。酸甜苦鹹辣等各味，流過她舌尖、滑過她口喉，全一沾而過，不作停留。她知道，她這應該就是病體了，得等康復了（如上天眷顧），方能大快朵頤。那種齒頰留香的感覺，她真是久違了。

然而雖然病中費神勞心，可她知道病痛是個人的，孤獨也是。而痛楚既屬私密之物，她兜兜轉轉，畢竟無法拋予他人。所以即便女兒們想替她分憂，落寞之感仍時時籠罩著她，揮之不去。

女兒們擔心了，建議她找心理諮詢師談談、解開心結。她一聽，不由失笑：「談什麼呢？難不成要給催眠了，才吐得出話來？」她原不是話多之人，怎可能對個陌生人掏心掏肺，暢所欲言呢？

見此法不通，女兒們就勸說她找朋友，吃吃飯、逛逛街、看看電影什麼的。她點點頭，但其實興致索然。末了只回道：「我沒事，真的沒事。最近在玩拼圖，都是一千塊的，忙著呢！還上網學外語。」

這是打馬虎眼嗎？她不知道。不過她確實在玩拼圖、玩填字遊戲，也學外語，在病痛不怎麼纏人之時。而且，她對時事也並非充耳不聞，所謂重點新聞，她也還是知曉的。有時甚至連八卦新聞也會刻意去看，再拿來與女兒們消遣一番。（五）

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