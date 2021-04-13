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密西根太早解封慘兮兮 CDC：須重新封鎖避疫

尋覓（二○）

胡剛剛

沒有附和、沒有反詰、沒有詢問，甚至，沒有遺憾。彷彿耳畔回放的人名只是安葬在辭海裡的若干筆畫，七零八落，拼不成為我注入波瀾的虹吸管。麻木在喑默中延續、碎裂，蛻變出虛弱得令人懊惱的歉意。我不再氣盛了嗎？加倍的年齡往往加倍人生的戲劇性。有人早慧、有人晚熟，有人蠖屈不伸、有人一鳴驚人。目睹過太多故事，百結的今昔落入正態分布的置信區間。又一根倒掉的標竿，我見怪不怪。

或者，還有一種可能。

丁香，又名「百結」，四瓣生小喬木。西方花語中，丁香象徵初戀。傳說找到五瓣丁香花的人，能夠夢想成真。當年生日，我以為我許下的九字心願──與我愛的人一直相愛──實現起來無須五瓣花助力，只須足夠的時間。可我低估了時間的後座力，它的收復勝過施與、毀滅多於成全。相愛難，一直更難。懷有兩份想念的我，人生尚未過半，已經失手一半。

孩子眼中的人分三類：孩子、大人和老人。識別方式簡單粗暴：一望即可。只要對方不是孩子，交流迅速簡化到禮貌用語範疇。離孩童狀態越遠的人，越需要依靠少年、青年、中年的細化，來削弱衰老的忐忑。從最初，我就把MJ當作同類，直到偶然讀到唱片店玻璃門上的剪報，才知道他的生日。他被如梭光陰除名的形象，以萬變中的不變，顛覆了我知識體系中依年齡劃分群體的定式。於是我相信，若我也做到不變，那麼我對他的愛必定不變。

可誰能持有這般稀世的純真？若我不能，那麼有一天，我與MJ將不再是同類。若我能，那麼有一天，我與百結將不再是同類。（二○）

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