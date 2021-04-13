阿普航空／圖

其實他說最怕的倒不是這些，而是冷。的確，這裡的氣候就是涼，再加上霧氣，總是陰涼的感覺，太陽也像是在捉迷藏。

我們準備把馬拉松 路程先開上一遍，算是預習。因為第二天真的跑起來，大概沒時間和心情如此消遣看風景。《在路上》諾婭很熟悉，凱魯亞克的另外兩本書《達摩流浪者》和《大索爾》她也知道，現代的九○後讀書廣泛，令人傾佩。

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我想我來大索爾，也是為了親近書中的景象。這也是為什麼露西一提到來此城跑馬拉松，我就答應的原因吧！只是宣導者自己不能來，反倒是追隨者成了主角。露西因為跑步受傷，與活動失之交臂，又因為大索爾馬拉松要抽獎才能參賽，抽中好不易，於是由諾婭出征。這樣，我們三個人就有了交會。

三人行則必有我師。諾婭因為經常帶隊國內來的高中生，三藩市之地算是多次重遊，於是幾個人找到清真一條街，去吃羊肉泡饃、西安粉皮、大餅油條，驅寒暖身。凱魯亞克特別提到，霧加強了餓感──「歡樂的霧海總是在晚上湧來，使得所有的人都餓得想尋找食物，並且更興奮起來。」

因為興奮，我又要了雙份油條。粉皮實在好吃，給我和諾婭挑著吃得一乾二淨。倒是大餅剩下了，第二天諾婭還在吃車裡的大餅。

《在路上》也有很多關於吃的情景，就是餓，因為沒有錢，所以一夥人總是有了上頓沒下頓。他們為什麼要這樣？這是我此番跑馬想要追尋的答案。雖然早已經知道，但那是評論家的話語。我們下榻的旅館在卡麥爾小城的「紅獅子」，離起跑處不遠，但是規定大家都要坐巴士，集體去到起跑線。於是我負責先把小葛和諾婭放到巴士地點，再返回來停車。

吃過晚飯，回到房間已經晚上十點鐘。第二天早上四點鐘，就要到起跑線報到，三點多就要起床。如果認床的話，基本就是不要睡了。外城跑馬哪都好，就是早起不好，尤其是這樣的早早起。諾婭倒像是早已習慣，已經呼呼睡下，小小的鼻鼾聲傳來。先前看她打好綁腿，穿著睡覺，到時候蹦起來就走。比賽號碼也別針穿好放床頭，真是訓練有素。

第二天早上，小葛如約來敲門。他那麼準時，如果也認床的話，那也沒怎麼睡吧！而且一路開車，真是辛苦加大動力跑馬。

天空很黑，夜色靜謐。小葛講起上一次的經歷，夜路裡找來這裡，天黑路不明，摸到一家星巴克 蹭網尋路。竟然就是同一家。現在他指給我們看這同一家星巴克，相約好完賽後在此相聚。

送走了他們，我找到地點把車停好，一看旁邊就停著一輛輛大巴，於是上了第一輛，坐第一排、第一個座。靠窗，可以看到外面點點星火。

賽跑的人陸續來到，大巴很快坐滿。坐我旁邊的一位女士大概六十多歲，從亞利桑那州過來。女兒也來參加比賽，母女倆住我們不遠的旅店，這是她們第二次來。

這樣聊著天、等待著，我有些遲疑著想上廁所，但是黑乎乎的夜色裡，似乎開門的店家沒有幾個，又想車馬上就要開了，可以到目的地再上。

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可是大巴左等右等，就是不開。別的車都搖曳而去了，我們這輛排在第一的車還無動於衷。司機站在門口，若無其事地東張西望。

剛才上車時猶豫的那一下，就是看他有點兒奇怪，看來有時第六感還是要相信的。總之，在全車人心燥不安的波動下，司機終於千呼萬喚跳上車，啟動引擎，又把手機 架起來，上面亮度顯示谷歌地圖路徑。

這是要用手機導航啊！忍不住好奇，司機難道不都是本地人嗎，這幾公里的路還要導航？旁邊的老美女看了倒是理解，說很多人都是義工，雖然是這裡的居民，不見得就比我們熟悉。說著呢，我們盯著那導航，自我安慰著就這一條路，能錯到哪裡？我因為前一天開過這裡，還特別在起跑線的地方確認了一下，而且現在這輛車前邊又已經有別的車領路，因此想司機應該沒有問題。

事實有時就像那句英文諺語：throw a curve ball──節外生枝，就是司機竟然到了目的地卻繞道而行，沒有停的意思，大禹治水一樣過而不入。一車人看著別的車拐下山路，到了先前看到的起跑線，這下車裡的人坐不住了。（二）