說什麼傻話。莫菲說，他知道你也在這裡念大學嗎？

應該不知道。

你從來沒有告訴過他，你考上大學的事嗎？

我搖搖頭。高中的時候，夏啟威給我寫過兩封信，一封信裡簡單地介紹了一下他的大學生活，另一封是在我剛升入高三的時候收到的，信很短，主要就是鼓勵我好好學習，其他的也沒說什麼。我每次溫書累了、倦了，就會把那封信拿出來看看，然後壓入胸口。它在我蓬勃跳動的心臟旁安靜地陪著我，就像個親人一樣。

你這樣不行。莫菲搖搖頭，你還喜歡他嗎？不等我回答，她又搶著說：肯定是喜歡的，一提起他，你的眼神都會變軟。以前你還小，他大你兩歲，一個高中部、一個初中部，看起來像是不可逾越的鴻溝一樣。但是現在，你們倆都是大學生，也都在G城了，你還怕什麼？

莫菲說得沒錯，我們宿舍裡就有兩個女生在和學長交往，其中一個的男朋友就是在上大三的學長。

你這個扭扭捏捏的個性啊！真是從小到大一點都沒變。莫菲嘆了口氣，你最好快點告訴他你喜歡他，也快點告訴他，你現在也在G城。或者，乾脆直接殺到他們學校裡去找他。你再磨蹭下去，他遲早會和別的女生在一起的。

我突然想到了他留在我額頭上的那個吻。那件事，我從來沒有告訴過任何人，連莫菲也不知道。

送我回學校後，莫菲走了。她說其實自己這次來G城，也帶有考察別家麵館的目的。她總覺得自己的湯料裡還缺點什麼東西，所以她想走街串巷，專找一些經營很久的小攤、小店，品嘗別人的味道，看看能不能激發出靈感來。（二八）