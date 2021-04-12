可百結依然出現在我夢裡，依然是兒時的模樣，身穿前襟繡有石青色V字紋的寬大校服，領口露出的酡紅編繩上掛著家門鑰匙。「夜深獨坐對殘燈，默默懷人百感增。愁腸百結如絲亂，珠淚千行似雨傾。」電話裡，我措辭委婉，向周叔叔請教，為什麼有的人我總想，卻夢不到，有的人我不想，卻總夢到？

得到的解答是：你夢到的人是你夢不到人的載體。由於他微不足道，拿來直面內心，羞恥感最小。

周叔叔不願扮周公，他的觀點取自弗洛伊德。「載體」、「微不足道」、「羞恥感」，一系列令我牴觸的辭彙短路了我的駁辭。無名火橫發逆起，我連忙轉移了話題。

暗戀既成事實，談何微不足道？況且，我從不覺得暗戀羞恥，除非不慎被對方察覺，我將恥於自己的魯莽，並轉盻撤離。至於夢，並非每個人都可以享有，也並非每個人生階段都可以享有。早年的夢大多像戒尺，在積塵中伴我成長，冷不丁亮相出招，狠狠懲罰我的囂張。

兒時的計數法以個位為準，每過一年都是里程碑，一歲與兩歲，實力懸殊不只兩倍。面對強者欺凌，我曾心懷不甘，抱怨度日如年。後來，日子被我越過越快，蛋糕上的蠟燭由粗變細，以一代十。再後來，自豪淪為尷尬，期盼轉為懼怕。

我第十次將蠟燭逐出蛋糕的生日宴上，母親無端提起百結，說他職場屢遭碰壁。走投無路之下，聯繫了周叔叔，懇請在曉遠創辦的遊戲公司裡，謀得一席之地。

「曉遠小時候多貪玩呀！沒想到現在這麼有出息。倒是百結，唉……」母親搖頭。

我驚訝，並非驚訝母親的講述，而是驚訝自己的無感。（一九）