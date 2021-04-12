阿普航空／圖

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大索爾名字生猛，第一次聽到，腦子裡翻過河馬一樣圓滾滾的身子，溪水浩蕩，彷彿那最初的原始森林。

所以有人問：大索爾有什麼呢？答曰：應該有海灘吧！因為在加州 ，那裡不都是海岸線嗎？

加州什麼都好，就是房子貴啊！接下來的話題會如是說。

我坐在車上，卻被加州的天空吸引。那樣一片細軟的雲輕輕地飄在天邊，紗巾一般圍繞在城市的脖頸上。三藩市一片片的房屋羅列在山坡上，太陽底下白花花的一片，好像樓房的積木斜聳在空中。高樓不多，地貌也跟其他地方不一樣。

空氣中彷彿都能聞到海的味道。海分子跳到空中，雲彩都是一絲絲的，輕盈淡雅。有水的地方到底不同，雲霧繚繞，會令人誤以為到了東方的某個地方。這裏離中國很近了，太平洋的那邊就對應著南海或者東海的某個地方吧！

這樣想著，似乎與大陸真的近了。

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一行三人從舊金山機場租車處出來，小葛掌盤駕駛。他是舊地重遊，外州跑馬拉松 早有經驗。諾婭和我是乘客。諾婭是徒步女王，九○后，卻有豐富的實戰經驗。我們仨匯集一處，為了是到大索爾跑馬拉松。大索爾的風景優美，來此跑馬拉松的人基本是醉翁之意不在跑，在乎山水之間也。現在，我們坐在車上，就開始了對這美麗風景的讚賞。

路邊一片片的曠野迎面襲來，一道道綠色的壟溝整齊劃一，低矮植物上點綴著一朵朵白色的小花正在開放。遠處白色的大卡車停在田野裡，人們彎腰勞作，彷彿一幅畫。只是田裡的人是活動的，他們彎腰起身，把什麼東西放入手中的籃子裡。

是草莓。我突然就想起了凱魯亞克描繪過的草莓地。頭上裹著頭巾的人們在田野中彎腰拾撿。如果有印象派畫作，名字就叫〈撿草莓的人〉。

凱魯亞克《在路上》裡描繪過的景象，他走到大索爾這地方，為了生存做小時工，幫人撿草莓，和墨西哥 女人以及她的孩子，組成了一個小小的家庭。三個人比賽看誰撿的多、掙得多。這一篇做為選段，起名叫〈墨西哥姑娘〉，在《巴黎評論》上刊登，並且收錄在1956年的《最佳短篇小說選》中。

「突然黎明彷彿就要來臨，天上似有水在冰上流動，而上升的霧氣又使冰呈青色。冰河沉入一片翠綠色之中，小羚羊、大羚羊、金石斑魚和海象在天邊徘徊遊蕩。紫石魚縱身一躍，跳出北極圈……」

這是他書中的描繪，多麼美麗的景色，好像也是在說雲水交替的情景。草莓地讓人想到很多青春的事情。比如凱魯亞克本人，十九歲時就讀哥倫比亞大學，拿的是橄欖球獎學金，大二時跟教練吵翻了退學。歸根結柢是因為他自認不需要讀大學，因為他要成為傑克‧倫敦和湯瑪斯‧沃爾夫一類了不起的小說家。

殊不知傑克‧倫敦窮困潦倒得不行，想讀大學而不得。後來凱魯亞克回想起這段經歷，也承認自己當年的魯莽和桀驁不馴，以及愚蠢的獨立思想在作怪。可見成長的經歷中有多少這樣的誤識。

讀他們的書，最大收穫就是看他們敢於直面人生的經歷，刨析自己，讓後人借鑑，雖然能借鑑多少不得而知。因為人如果能主宰自己，那還要痛苦幹什麼。痛苦沒人想要，是因為生命的本質而然矣。所以有再來一次，還會如此這般一樣的說法，大概就是這個道理吧！但是痛苦可以紓解、可以避免，如果能夠。

2

「展現在我們眼前的是那神話般的、坐落在十一座小山上的、白色的城市三藩市。背景是藍色的太平洋和它逐漸逼近的霧障，以及薄暮時分的煙和金黃色氛圍。」這是凱魯亞克原話中描繪的三藩市。白、藍、金黃以及霧。看來城市變化並不太大。他用了「霧障」這個詞，先前也是一下就注意到三藩市的霧，還以為是近年才有，卻原來早就存在。

這樣開著車，沿著加州海岸線一號公路走，兩邊風景特異，一邊是海岸、一邊是綠色植被茂密的丘陵。這一段路風景優美全美有名，想像一下開在這樣的路上，有海風從臉頰清涼拂過，原生的大自然迎面而來。

凱魯亞克說，他曾經深夜在這茂密的叢林裡背包而行，就是要試一試自己的膽量。那些高高低低的樹木搖曳，在暗夜裡似乎都有了生命的姿勢。（一）