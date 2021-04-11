我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美1.83億人已打疫苗 27.3%完成接種

舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

陌生地（全文完）

章緣

「女士，您的車來了，我已經訂好旅館，司機會帶您過去，直接付他美金就可以。有我們的介紹，您可以先入住，然後補齊證件。等買到手機，打電話詢問如何掛失補辦護照。」

庫瑪給了她一張寫了電話號碼的紙條，還有一個紙袋，裡頭有三明治和果汁，「拿去吧！願畢達魯大神保佑您。」女遊客收下，喃喃道謝，轉身要走，庫瑪又把她叫住。「這個，」她遞過來一個口罩，「您需要這個。」

女遊客戴上口罩，上面印著小野豬，現在她看起來跟其他遊客沒什麼兩樣。

但是，一切都不一樣了。

當她坐上計程車、當她到達陌生的宜布城、當她打開旅館的房間，她時刻感到魅影重重、危機四伏。她會再三檢查門鎖，查看桌上擺著的記憶卡、信用卡、駕照、紙條、名片和錢，想著多麼僥倖，在男人通馬桶時，她拍下了檢測報告，並立即取出記憶卡。她會開著燈，不敢睡去，怕自己在夢裡醒來，還在那個發臭的囚牢裡，天花板和四面牆上森森的白骨，幽深的眼洞俯視她，就像蛙群盯住她，等著她失足，成為牠們的一分子。

如果她安然返鄉，她會拒絕談論這段經歷，如同避免提及父親猝死的那個早晨。但她會逐漸克服旅行的恐懼，不再糾結她跟那人之間的善與惡，所犯下和可能犯下的罪。

她又開始喝咖啡，談吐還是那麼機敏，甚至更辛辣，噩夢逐日變少到幾乎沒有。只是在某些偶然的瞬間，在句子的一半、拉開客廳窗簾、坐下來脫鞋、打開皮包掏錢付帳、把燒湯的火關小、夜晚關上房門，或是任何事情的開始、中間和結束，她會有突然的停頓，幾乎難以察覺的停頓。那個時間的間隙，來自陌生地的回音，將會伴隨她永遠。（全文完）

旅館 駕照 檢測

上一則

常玉、畢卡索同登蘇富比 1920年代都在午夜巴黎

下一則

新上任的兒科主管

延伸閱讀

外帶薯條很快就濕軟難吃？內行人透露「永保酥脆」秘技

外帶薯條很快就濕軟難吃？內行人透露「永保酥脆」秘技
滿村皆是避孕套

滿村皆是避孕套
華為公主跳舞！姚安娜彪悍扭腰 網直言：像跳大神

華為公主跳舞！姚安娜彪悍扭腰 網直言：像跳大神
孫其君「套牢」郭雪芙？ 經紀人：她單身

孫其君「套牢」郭雪芙？ 經紀人：她單身

熱門新聞

台灣雕刻大師吳卿金雕作品「瓜瓞綿綿」使用10公斤純金，雕塑出苦瓜從開花結果到凋零的過程，苦瓜上的昆蟲栩栩如生。中央社

十公斤純金雕出苦瓜一生 台灣大師作品來美展出

2021-04-03 09:35
史上最昂貴的藝術品「救世主」。美聯社

他花5億買達文西畫作 結果買到助手作品

2021-04-10 12:21

天涯風雨老友情

2021-04-08 03:02
蔣勳之父二十六歲攝於西安。（圖片提供．蔣勳）

父親

2021-04-06 03:02
葉懿瑩∕圖

阿好姨

2021-04-04 03:03
位於南韓首爾的一張價值千萬的畫作，近日被發現遭人塗鴉（塗鴉處為中央三個綠色色塊）。（取材自Youtube）

以為是互動藝術 要價44萬元畫作 遭路人「塗3筆」

2021-04-08 21:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？
溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發
誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生