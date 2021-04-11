「女士，您的車來了，我已經訂好旅館 ，司機會帶您過去，直接付他美金就可以。有我們的介紹，您可以先入住，然後補齊證件。等買到手機，打電話詢問如何掛失補辦護照。」

庫瑪給了她一張寫了電話號碼的紙條，還有一個紙袋，裡頭有三明治和果汁，「拿去吧！願畢達魯大神保佑您。」女遊客收下，喃喃道謝，轉身要走，庫瑪又把她叫住。「這個，」她遞過來一個口罩，「您需要這個。」

女遊客戴上口罩，上面印著小野豬，現在她看起來跟其他遊客沒什麼兩樣。

但是，一切都不一樣了。

當她坐上計程車、當她到達陌生的宜布城、當她打開旅館的房間，她時刻感到魅影重重、危機四伏。她會再三檢查門鎖，查看桌上擺著的記憶卡、信用卡、駕照 、紙條、名片和錢，想著多麼僥倖，在男人通馬桶時，她拍下了檢測 報告，並立即取出記憶卡。她會開著燈，不敢睡去，怕自己在夢裡醒來，還在那個發臭的囚牢裡，天花板和四面牆上森森的白骨，幽深的眼洞俯視她，就像蛙群盯住她，等著她失足，成為牠們的一分子。

如果她安然返鄉，她會拒絕談論這段經歷，如同避免提及父親猝死的那個早晨。但她會逐漸克服旅行的恐懼，不再糾結她跟那人之間的善與惡，所犯下和可能犯下的罪。

她又開始喝咖啡，談吐還是那麼機敏，甚至更辛辣，噩夢逐日變少到幾乎沒有。只是在某些偶然的瞬間，在句子的一半、拉開客廳窗簾、坐下來脫鞋、打開皮包掏錢付帳、把燒湯的火關小、夜晚關上房門，或是任何事情的開始、中間和結束，她會有突然的停頓，幾乎難以察覺的停頓。那個時間的間隙，來自陌生地的回音，將會伴隨她永遠。（全文完）